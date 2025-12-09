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Бельгия. Про-Лига
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Юнион СЖ
Новости
€ 88 млн
Юнион СЖ - новости команды
Брюссель
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
Сайт:
http://www.rusg.brussels/
Тренер:
Давид Юбер
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Расписание
Таблица
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
«Буде-Глимт» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2026
11 августа
«Буде-Глимт» – «Юнион»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
10 августа
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
Трансляция
«Юнион СЖ» – «Буде-Глимт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026
4 августа
«Юнион» – «Буде-Глимт»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
3 августа
Бельгийский клуб выиграл 5-й трофей за 3 года после 89-летней паузы
2 августа
Форвард сборной Канады побил рекорд Дзюбы на ЧМ
25 июня
3
Бельгийский клуб проиграл 4-й финал Кубка подряд
15 мая
«Юнион СЖ» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026
28 января
Лига чемпионов. «Бавария», «Челси», «Ювентус» победили в «низовых» матчах; «Ливерпуль» разгромил «Марсель» (3:0)
22 января
Трансляция
«Бавария» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2026
21 января
Только одна команда из топ-10 лиг Европы чаще била пенальти в 2025 году, чем «Реал»
8 января
Трансляция
«Юнион СЖ» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2025
2025.12.09 21:50
Фото
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
2025.11.27 23:37
Лига чемпионов. Моуринью поднял «Бенфику» с последнего места, «Галатасарай» потерпел сенсационное поражение
2025.11.25 22:43
Трансляция
«Галатасарай» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025
2025.11.25 19:35
Лига чемпионов. Победы «Тоттенхэма» и «Атлетико», ничья «Ювентуса» и другие результаты
2025.11.05 00:59
Трансляция
«Атлетико» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2025
2025.11.04 21:50
Лига чемпионов. «ПСЖ» вынес «Байер», «Арсенал» разгромил «Атлетико», «Наполи» пропустил 6 голов от ПСВ и другие результаты
2025.10.21 23:54
Трансляция
«Юнион СЖ» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025
2025.10.21 20:50
Где смотреть матч «Юнион СЖ» – «Интер»: во сколько прямая трансляция: 21 октября 2025
2025.10.20 12:58
«Юнион» – «Интер»: прогноз и ставки на матч 21 октября 2025 с коэффициентом 1.72
2025.10.20 09:45
Фото
«Монако» Головина назначил нового тренера
2025.10.11 21:38
«Монако» Головина выбрал нового тренера
2025.10.09 22:10
Трансляция
«Юнион СЖ» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025
2025.10.01 18:35
«Юнион» – «Ньюкасл»: прогноз и ставки на матч 1 октября 2025 с коэффициентом 1.95
2025.09.30 08:13
Лига чемпионов. «Арсенал» победил «Атлетик» (2:0), ПСВ проиграл «Юниону» (1:3)
2025.09.16 21:43
Трансляция
«ПСВ» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2025
2025.09.16 18:35
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