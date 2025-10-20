Введите ваш ник на сайте
«Юнион» – «Интер»: прогноз и ставки на матч 21 октября 2025 с коэффициентом 1.72

20 октября 2025 9:26
Юнион СЖ - Интер
21 окт. 2025, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа Интера с форой (-1)
Сделать ставку

21 октября на стадионе «Констант Ванден Сток» состоится матч третьего тура Лиги чемпионов между бельгийским «Юнионом» и миланским «Интером». Команды находятся на разных полюсах по уровню и опыту, но для хозяев это шанс реабилитироваться за болезненное поражение от «Ньюкасла».

«Юнион»

Бельгийцы идут нестабильно: в Лиге чемпионов команда пропустила уже 4 мяча от «Ньюкасла» и имеет серьeзные проблемы с обороной. При этом на внутренней арене «Юнион» показывает добротный футбол – победы над «Шарлеруа» и «Генком» доказывают, что команда способна на качественные атаки и высокий прессинг. В последних пяти встречах клуб забил 7 и пропустил столько же, в среднем по 1.4 гола за игру в обе стороны. Главная слабость – нестабильность линии защиты: при малейшем давлении команда допускает ошибки, а стандарты становятся источником опасности у собственных ворот. Дома «Юнион» играет смелее, но против соперника уровня «Интера» это может обернуться риском.

«Интер»

Миланцы продолжают впечатлять стабильностью и контролем игры. В последнем туре Серии А они обыграли «Рому» (1:0), а в Лиге чемпионов разгромили «Славию» (3:0). Команда идeт без поражений на протяжении восьми матчей в турнире и демонстрирует надeжную оборону: в последних пяти встречах пропущено всего два мяча при 11 забитых. Средняя результативность – 2.2 гола за игру. «Интер» не просто забивает, но и уверенно контролирует темп, не позволяя соперникам навязать борьбу. Лидеры атаки в отличной форме, а защитная линия под руководством опытных игроков остаeтся одной из лучших в Европе.

Факты о командах

«Юнион»

  • Победы в 3 из 5 последних матчей в чемпионате
  • Пропускает в 3 последних встречах
  • В последних 5 играх: 7 забитых и 7 пропущенных
  • Средние показатели: 1.4 забитого и 1.4 пропущенного
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

«Интер»

  • Без поражений в 6 из 8 последних матчей
  • Победы в 4 из 5 последних встреч
  • В последних 5 играх: 11 забитых и 2 пропущенных
  • Средние показатели: 2.2 забитого и 0.4 пропущенного
  • Забивает в 13 матчах подряд

Прогноз на матч «Юнион» – «Интер»

Итальянцы выглядят явными фаворитами – опыт, класс и дисциплина позволяют «Интеру» доминировать на любом уровне. «Юнион» постарается использовать энергичный прессинг и домашний фактор, но против слаженной обороны гостей это вряд ли принесeт результат. Миланцы наверняка возьмут под контроль центр поля и будут системно искать моменты для взятия ворот. Вероятен сценарий, где «Интер» уверенно выиграет с сухим счeтом, а «Юнион» ограничится редкими контратаками.

Рекомендованные ставки

  • Победа Интера с форой (-1) – коэффициент 1.72
  • Тотал меньше 3.0 голов – коэффициент 1.88

1.72
Победа Интера с форой (-1)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Лига чемпионов Интер Юнион СЖ
