21 октября на стадионе «Констант Ванден Сток» состоится матч третьего тура Лиги чемпионов между бельгийским «Юнионом» и миланским «Интером». Команды находятся на разных полюсах по уровню и опыту, но для хозяев это шанс реабилитироваться за болезненное поражение от «Ньюкасла».

«Юнион»

Бельгийцы идут нестабильно: в Лиге чемпионов команда пропустила уже 4 мяча от «Ньюкасла» и имеет серьeзные проблемы с обороной. При этом на внутренней арене «Юнион» показывает добротный футбол – победы над «Шарлеруа» и «Генком» доказывают, что команда способна на качественные атаки и высокий прессинг. В последних пяти встречах клуб забил 7 и пропустил столько же, в среднем по 1.4 гола за игру в обе стороны. Главная слабость – нестабильность линии защиты: при малейшем давлении команда допускает ошибки, а стандарты становятся источником опасности у собственных ворот. Дома «Юнион» играет смелее, но против соперника уровня «Интера» это может обернуться риском.

«Интер»

Миланцы продолжают впечатлять стабильностью и контролем игры. В последнем туре Серии А они обыграли «Рому» (1:0), а в Лиге чемпионов разгромили «Славию» (3:0). Команда идeт без поражений на протяжении восьми матчей в турнире и демонстрирует надeжную оборону: в последних пяти встречах пропущено всего два мяча при 11 забитых. Средняя результативность – 2.2 гола за игру. «Интер» не просто забивает, но и уверенно контролирует темп, не позволяя соперникам навязать борьбу. Лидеры атаки в отличной форме, а защитная линия под руководством опытных игроков остаeтся одной из лучших в Европе.

Факты о командах

«Юнион»

Победы в 3 из 5 последних матчей в чемпионате

Пропускает в 3 последних встречах

В последних 5 играх: 7 забитых и 7 пропущенных

Средние показатели: 1.4 забитого и 1.4 пропущенного

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

«Интер»

Без поражений в 6 из 8 последних матчей

Победы в 4 из 5 последних встреч

В последних 5 играх: 11 забитых и 2 пропущенных

Средние показатели: 2.2 забитого и 0.4 пропущенного

Забивает в 13 матчах подряд

Прогноз на матч «Юнион» – «Интер»

Итальянцы выглядят явными фаворитами – опыт, класс и дисциплина позволяют «Интеру» доминировать на любом уровне. «Юнион» постарается использовать энергичный прессинг и домашний фактор, но против слаженной обороны гостей это вряд ли принесeт результат. Миланцы наверняка возьмут под контроль центр поля и будут системно искать моменты для взятия ворот. Вероятен сценарий, где «Интер» уверенно выиграет с сухим счeтом, а «Юнион» ограничится редкими контратаками.

Рекомендованные ставки