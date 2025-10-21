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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Юнион СЖ - Интер
Юнион СЖ - Интер: обзор матча 21 октября 2025
Юнион СЖ
21.10.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
0 : 4
Завершен
Интер
41'
Д. Дюмфрис
45+1'
Л. Мартинес
53'
Х. Чалханоглу (П)
76'
Ф. Пио Эспозито
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Интер
Завершен
90'
+3'
Желтая карточка
Роб Скофс
(фол)
88'
Замена
Роб Скофс
️️️️➡️️
Адем Зорган
84'
77'
Замена
Луис Энрике
️️️️➡️️
Дензел Дюмфрис
76'
ГОЛ! 0:4!
Франческо Пио Эспозито
Пас отдал
Анже-Йоан Бонни
Замена
Луи Патрис
️️️️➡️️
Усейну Нианг
75'
Травма
Усейну Нианг
74'
Замена
Марк Гигер
️️️️➡️️
Матиас Расмуссен
61'
Замена
Кевин Родригес
️️️️➡️️
Дэвид Промис
61'
Замена
Рауль Флоруч
️️️️➡️️
Ануар Айт Эль-Хадж
61'
59'
Замена
Анже-Йоан Бонни
️️️️➡️️
Лаутаро Мартинес
59'
Замена
Федерико Димарко
️️️️➡️️
Алессандро Бастони
59'
Замена
Петар Сучич
️️️️➡️️
Хакан Чалханоглу
53'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Хакан Чалханоглу
52'
Гол отменен
Лаутаро Мартинес
46'
Замена
Мануэль Аканджи
️️️️➡️️
Стефан де Врей
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Лаутаро Мартинес
Пас отдал
Франческо Пио Эспозито
45'
+1'
41'
ГОЛ! 0:1!
Дензел Дюмфрис
Пас отдал
Янн-Орель Биссек
31'
Желтая карточка
Стефан де Врей
(фол)
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
37
Кьел Шерпен
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
(К)
ЦЗ
48
Федде Лейсен
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
25
Анан Халаили
ПВ
22
Усейну Нианг
ЛФ
12
Дэвид Промис
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
17
Софьян Буфал
ЛВ
11
Гилерме Смит
ЛВ
30
Рауль Флоруч
ПВ
20
Марк Гигер
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
Интер
13
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
17
Петар Сучич
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
3-3-2-2
37
Шерпен
5
Мак Аллистер
16
Берджесс
48
Лейсен
20
Расмуссен
8
Зорган
6
ван де Перре
10
Айт Эль-Хадж
25
Халаили
22
Нианг
12
Промис
4-4-2
1
Зоммер
31
Биссек
6
де Врей
95
Бастони
30
Аугусто
22
Дюмфрис
10
Чалханоглу
7
Зелински
16
Фраттези
22
Мартинес
94
Пио Эспозито
22
Нианг
27
Патрис
27
Патрис
22
Нианг
8
Зорган
17
Скофс
17
Скофс
8
Зорган
10
Айт Эль-Хадж
30
Флоруч
30
Флоруч
10
Айт Эль-Хадж
20
Расмуссен
20
Гигер
20
Гигер
20
Расмуссен
12
Промис
13
Родригес
13
Родригес
12
Промис
95
Бастони
32
Димарко
32
Димарко
95
Бастони
6
де Врей
5
Аканджи
5
Аканджи
6
де Врей
10
Чалханоглу
17
Сучич
17
Сучич
10
Чалханоглу
22
Дюмфрис
11
Энрике
11
Энрике
22
Дюмфрис
22
Мартинес
14
Бонни
14
Бонни
22
Мартинес
Остались в запасе
Юнион СЖ
Интер
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
11
Гилерме Смит
ЛВ
Главный тренер
Давид Юбер
13
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
11
Гилерме Смит
ЛВ
Остались в запасе
13
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
Главный тренер
Давид Юбер
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Юнион СЖ - Интер
1
1
Всего ударов по воротам
15
21
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
6
Офсайды
4
0
Количество передач
294
669
Сейвы
3
5
Точность передач %
79
92
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
10
17
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.95
4.54
xGP (предотвращенные голы)
1.6
1.6
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
Констант Ванден Сток
Посещаемость:
16632
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