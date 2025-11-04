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  • «Атлетико» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2025

«Атлетико» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2025

4 ноября 2025, 21:50
Атлетико
04.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
3 : 1
Завершен
Юнион СЖ
39' Х. Альварес 72' К. Галлахер 90+6' М. Льоренте
80' Р. Сайкс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
8
Пабло Барриос
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Юнион СЖ
37
Кьел Шерпен
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
(К) ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
8
Адем Зорган
ЦП
6
Камил ван де Перре
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
25
Анан Халаили
ПВ
22
Усейну Нианг
ЛФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
Атлетико
25
Сальви Эскивель
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
22
Конор Галлахер
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
11
Гилерме Смит
ЛВ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
30
Рауль Флоруч
ПВ
12
Дэвид Промис
ЦФ
20
Марк Гигер
ЦФ
4-2-2-2
13
Облак
13
Руджери
24
Ле Норман
17
Ганцко
20
Молина
8
Барриос
6
Коке
10
Баэна
20
Симеоне
7
Гризманн
19
Альварес
3-3-2-2
37
Шерпен
5
Мак Аллистер
16
Берджесс
26
Сайкс
8
Зорган
6
ван де Перре
17
Скофс
25
Халаили
10
Айт Эль-Хадж
13
Родригес
22
Нианг
24
Ле Норман
20
Хименес
20
Хименес
24
Ле Норман
10
Баэна
22
Галлахер
22
Галлахер
10
Баэна
20
Симеоне
14
Льоренте
14
Льоренте
20
Симеоне
6
Коке
23
Алмада
23
Алмада
6
Коке
7
Гризманн
9
Серлот
9
Серлот
7
Гризманн
25
Халаили
27
Патрис
27
Патрис
25
Халаили
6
ван де Перре
20
Расмуссен
20
Расмуссен
6
ван де Перре
10
Айт Эль-Хадж
17
Буфал
17
Буфал
10
Айт Эль-Хадж
17
Скофс
12
Промис
12
Промис
17
Скофс
13
Родригес
20
Гигер
20
Гигер
13
Родригес
Остались в запасе
Атлетико
Юнион СЖ
25
Сальви Эскивель
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
11
Гилерме Смит
ЛВ
30
Рауль Флоруч
ПВ
Главный тренер
Давид Юбер
Остались в запасе
25
Сальви Эскивель
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
11
Гилерме Смит
ЛВ
30
Рауль Флоруч
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Давид Юбер
Статистика матча Атлетико - Юнион СЖ
1
3
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
0
Угловые удары
9
1
Нарушения
10
13
Офсайды
1
1
Количество передач
649
324
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
2.3
1.11
xGP (предотвращенные голы)
0.66
0.66

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Юниона СЖ», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико»«Юнион СЖ»

«Атлетико» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Юнион СЖ Атлетико
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