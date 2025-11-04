04.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
4-2-2-2
13
Облак
13
Руджери
24
Ле Норман
17
Ганцко
20
Молина
8
Барриос
6
Коке
10
Баэна
20
Симеоне
7
Гризманн
19
Альварес
3-3-2-2
37
Шерпен
5
Мак Аллистер
16
Берджесс
26
Сайкс
8
Зорган
6
ван де Перре
17
Скофс
25
Халаили
10
Айт Эль-Хадж
13
Родригес
22
Нианг
24
Ле Норман
20
Хименес
20
Хименес
24
Ле Норман
10
Баэна
22
Галлахер
22
Галлахер
10
Баэна
20
Симеоне
14
Льоренте
14
Льоренте
20
Симеоне
6
Коке
23
Алмада
23
Алмада
6
Коке
7
Гризманн
9
Серлот
9
Серлот
7
Гризманн
25
Халаили
27
Патрис
27
Патрис
25
Халаили
6
ван де Перре
20
Расмуссен
20
Расмуссен
6
ван де Перре
10
Айт Эль-Хадж
17
Буфал
17
Буфал
10
Айт Эль-Хадж
17
Скофс
12
Промис
12
Промис
17
Скофс
13
Родригес
20
Гигер
20
Гигер
13
Родригес
Остались в запасе
Атлетико
Юнион СЖ
25
Сальви Эскивель
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
11
Гилерме Смит
ЛВ
30
Рауль Флоруч
ПВ
Главный тренер
Давид Юбер
Остались в запасе
25
Сальви Эскивель
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
11
Гилерме Смит
ЛВ
30
Рауль Флоруч
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Давид Юбер
Статистика матча Атлетико - Юнион СЖ
1
3
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
0
Угловые удары
9
1
Нарушения
10
13
Офсайды
1
1
Количество передач
649
324
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
2.3
1.11
xGP (предотвращенные голы)
0.66
0.66
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Юниона СЖ», 4 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Юнион СЖ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»