Лига чемпионов. Победы «Тоттенхэма» и «Атлетико», ничья «Ювентуса» и другие результаты

Завершились еще пять матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.
По три очка набрали «Атлетико», «Монако» и «Тоттенхэм». Они обыграли «Юнион СЖ», «Буде-Глимт» и «Копенгаген» соответственно.
Не удалось выявить победителя в парах «Ювентус» – «Спортинг» и «Олимпиакос» – ПСВ.
Лига чемпионов. 4 тур
Тоттенхэм - Копенгаген - 4:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Б. Джонсон, 19; 2:0 - В. Одобер, 51; 3:0 - М. ван де Вен, 64; 4:0 - Ж. Палинья, 67.
Удаления: Б. Джонсон, 55 - нет.
Незабитые пенальти: Ришарлисон, 90+2 - нет.
Олимпиакос - ПСВ - 1:1 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Ж. Мартиньш, 17; 1:1 - Р. Пепи, 90+5.
Атлетико - Юнион СЖ - 3:1 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Х. Альварес, 39; 2:0 - К. Галлахер, 72; 2:1 - Р. Сайкс, 80; 3:1 - М. Льоренте, 90+6.
Буде-Глимт - Монако - 0:1 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 0:1 - Ф. Балогун, 43.
Удаления: Й. Гундерсен, 81 - нет.
Ювентус - Спортинг - 1:1 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - М. Араухо, 12; 1:1 - Д. Влахович, 34.
Источник: «Бомбардир»