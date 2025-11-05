Лига чемпионов. Победы «Тоттенхэма» и «Атлетико», ничья «Ювентуса» и другие результаты

Завершились еще пять матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.

По три очка набрали «Атлетико», «Монако» и «Тоттенхэм». Они обыграли «Юнион СЖ», «Буде-Глимт» и «Копенгаген» соответственно.

Не удалось выявить победителя в парах «Ювентус» – «Спортинг» и «Олимпиакос» – ПСВ.