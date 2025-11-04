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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Ювентус - Спортинг
Ювентус - Спортинг: обзор матча 04 ноября 2025
Ювентус
04.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 1
Завершен
Спортинг
34'
Д. Влахович
12'
М. Араухо
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Спортинг
Завершен
90'
+4'
Замена
Джонатан Дэвид
️️️️➡️️
Кенан Йылдыз
87'
Замена
Василие Аджич
️️️️➡️️
Душан Влахович
83'
Замена
Фабио Миретти
️️️️➡️️
Мануэль Локателли
83'
82'
Замена
Алиссон Сантос
️️️️➡️️
Педру Гонсалвеш
82'
Замена
Хидемаса Морита
️️️️➡️️
Жоау Симойнш
Травма
Мануэль Локателли
82'
73'
Желтая карточка
Мортен Юльманн
(подножка)
Замена
Филип Костич
️️️️➡️️
Кефрен Тюрам
72'
Замена
Эдон Жегрова
️️️️➡️️
Франсишку Консейсау
72'
72'
Замена
Луис Суарес
️️️️➡️️
Фотис Иоаннидис
67'
Замена
Джени Катамо
️️️️➡️️
Жеовани Кенда
67'
Замена
Эдуарду Куарежма
️️️️➡️️
Георгиос Вагианнидис
61'
Желтая карточка
Максимилиано Араухо
(грубость)
45'
+1'
ГОЛ! 1:1!
Душан Влахович
Пас отдал
Кефрен Тюрам
34'
33'
Желтая карточка
Педру Гонсалвеш
(фол)
Желтая карточка
Андреа Камбьясо
(неспортивное поведение)
27'
Желтая карточка
Кефрен Тюрам
(подножка)
24'
12'
ГОЛ! 0:1!
Максимилиано Араухо
Пас отдал
Тринкау
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
27
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
5
Мануэль Локателли
(К)
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Душан Влахович
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Спортинг
1
Руй Силва
ВР
26
Усман Дьоманде
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
42
Мортен Юльманн
(К)
ОП
8
Педру Гонсалвеш
ЦП
52
Жоау Симойнш
АП
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
7
Жеовани Кенда
ПВ
16
Тринкау
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
42
Симоне Скалья
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
20
Луа Опенда
ЦФ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
Спортинг
12
Жоау Виржиния
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
54
Bruno Ramos
ЦЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
10
Джени Катамо
ЛВ
27
Алиссон Сантос
ЛВ
70
Сальвадор Блопа
ПВ
21
Родригу Рибейру
ЦФ
25
Луис Суарес
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Ди Грегорио
27
Камбьясо
4
Гатти
15
Калюлю
8
Коопмейнерс
5
Локателли
19
Тюрам
8
МакКенни
7
Консейсау
10
Йылдыз
9
Влахович
3-1-1-3-2
1
Силва
13
Вагианнидис
14
Инасиу
26
Дьоманде
42
Юльманн
8
Гонсалвеш
7
Кенда
52
Симойнш
20
Араухо
7
Иоаннидис
16
Тринкау
9
Влахович
17
Аджич
17
Аджич
9
Влахович
5
Локателли
21
Миретти
21
Миретти
5
Локателли
19
Тюрам
18
Костич
18
Костич
19
Тюрам
7
Консейсау
11
Жегрова
11
Жегрова
7
Консейсау
10
Йылдыз
10
Дэвид
10
Дэвид
10
Йылдыз
13
Вагианнидис
72
Куарежма
72
Куарежма
13
Вагианнидис
52
Симойнш
5
Морита
5
Морита
52
Симойнш
7
Кенда
10
Катамо
10
Катамо
7
Кенда
8
Гонсалвеш
27
Сантос
27
Сантос
8
Гонсалвеш
7
Иоаннидис
25
Суарес
25
Суарес
7
Иоаннидис
Остались в запасе
Ювентус
Спортинг
1
Маттиа Перин
ВР
42
Симоне Скалья
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
20
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
12
Жоау Виржиния
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
54
Bruno Ramos
ЦЗ
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
70
Сальвадор Блопа
ПВ
21
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
42
Симоне Скалья
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
20
Луа Опенда
ЦФ
Остались в запасе
12
Жоау Виржиния
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
54
Bruno Ramos
ЦЗ
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
70
Сальвадор Блопа
ПВ
21
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Руй Боржес
Статистика матча Ювентус - Спортинг
2
3
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
0
Нарушения
15
14
Офсайды
0
1
Количество передач
500
524
Сейвы
0
8
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.21
xGP (предотвращенные голы)
0.34
0.34
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Альянц Стадиум
Посещаемость:
40729
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