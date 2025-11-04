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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Тоттенхэм - Копенгаген
Тоттенхэм - Копенгаген: обзор матча 04 ноября 2025
Тоттенхэм
04.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
4 : 0
Завершен
Копенгаген
19'
Б. Джонсон
51'
В. Одобер
64'
М. ван де Вен
67'
Ж. Палинья
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Копенгаген
Завершен
Пенальти не реализован
Ришарлисон
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Лукас Лерагер
(фол)
90'
+3'
Замена
Дейн Скарлетт
️️️️➡️️
Вильсон Одобер
80'
76'
Замена
Роберт
️️️️➡️️
Элиас Ахури
Замена
Джед Спенс
️️️️➡️️
Ийенома Удогие
73'
Замена
Кевин Дансо
️️️️➡️️
Кристиан Ромеро
73'
72'
Замена
Виктор Классон
️️️️➡️️
Юссуфа Мукоко
72'
Замена
Андреас Корнелиус
️️️️➡️️
Мохамед Эльюнусси
72'
Замена
Мунаше Гарананга
️️️️➡️️
Габриэл Перейра
Замена
Ришарлисон
️️️️➡️️
Рандаль Коло Муани
72'
ГОЛ! 4:0!
Жоау Палинья
Пас отдал
Кристиан Ромеро
67'
ГОЛ! 3:0!
Мики ван де Вен
Пас отдал
Жоау Палинья
64'
62'
Желтая карточка
Дзюнносуке Сузуки
(фол)
Замена
Жоау Палинья
️️️️➡️️
Хави Симонс
61'
Красная карточка
Бреннан Джонсон
(фол)
57'
Гол отменен
Бреннан Джонсон
56'
ГОЛ! 2:0!
Вильсон Одобер
Пас отдал
Рандаль Коло Муани
51'
46'
Замена
Виктор Дадасон
️️️️➡️️
Джордан Ларссон
45'
+1'
Желтая карточка
Рандаль Коло Муани
(фол)
39'
ГОЛ! 1:0!
Бреннан Джонсон
Пас отдал
Хави Симонс
19'
15'
Желтая карточка
Габриэл Перейра
(фол)
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
(К)
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Родриго Бентанкур
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
28
Вильсон Одобер
ЛВ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
7
Хави Симонс
ПВ
39
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Копенгаген
1
Доминик Котарски
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
20
Дзюнносуке Сузуки
ЦЗ
5
Габриэл Перейра
ЦЗ
6
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
21
Лукас Лерагер
(К)
ЦП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
7
Элиас Ахури
ПВ
9
Юссуфа Мукоко
ЦФ
11
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
24
Джед Спенс
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
57
Rio Kyerematen
ЦП
10
Yusuf Akhamrich
ЦФ
9
Ришарлисон
ЦФ
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
42
Мунаше Гарананга
ЦЗ
22
Йорам Заге
ПЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
7
Виктор Классон
ЛВ
16
Роберт
ЛВ
39
Виктор Дадасон
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-2-3-1
1
Викарио
13
Удогие
13
Ромеро
15
ван де Вен
23
Порро
6
Бентанкур
29
Сарр
11
Джонсон
28
Одобер
7
Симонс
39
Муани
4-1-1-2-2
1
Котарски
20
Сузуки
5
Перейра
6
Хацидиакос
15
Лопес
36
Клем
21
Лерагер
7
Ахури
10
Эльюнусси
11
Ларссон
9
Мукоко
13
Ромеро
4
Дансо
4
Дансо
13
Ромеро
13
Удогие
24
Спенс
24
Спенс
13
Удогие
7
Симонс
6
Палинья
6
Палинья
7
Симонс
39
Муани
9
Ришарлисон
9
Ришарлисон
39
Муани
28
Одобер
44
Скарлетт
44
Скарлетт
28
Одобер
5
Перейра
42
Гарананга
42
Гарананга
5
Перейра
9
Мукоко
7
Классон
7
Классон
9
Мукоко
7
Ахури
16
Роберт
16
Роберт
7
Ахури
11
Ларссон
39
Дадасон
39
Дадасон
11
Ларссон
10
Эльюнусси
14
Корнелиус
14
Корнелиус
10
Эльюнусси
Остались в запасе
Тоттенхэм
Копенгаген
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
57
Rio Kyerematen
ЦП
10
Yusuf Akhamrich
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
22
Йорам Заге
ПЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
57
Rio Kyerematen
ЦП
10
Yusuf Akhamrich
ЦФ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
22
Йорам Заге
ПЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Тоттенхэм - Копенгаген
1
1
3
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
10
11
Офсайды
1
1
Количество передач
526
322
Сейвы
4
2
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
3.32
0.35
xGP (предотвращенные голы)
-1.19
-1.19
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Посещаемость:
49565
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