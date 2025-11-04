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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Олимпиакос - ПСВ
Олимпиакос - ПСВ: обзор матча 04 ноября 2025
Олимпиакос
04.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 1
Завершен
ПСВ
17'
Ж. Мартиньш
90+3'
Р. Пепи
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - ПСВ
Завершен
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Рикардо Пепи
90'
+4'
Желтая карточка
Lorenzo Scipioni
(фол)
89'
84'
Замена
Майрон Боадю
️️️️➡️️
Исмаэль Сайбари
Замена
Коштинья
️️️️➡️️
Даниэль Поденсе
84'
Замена
Lorenzo Scipioni
️️️️➡️️
Аюб Эль-Кааби
83'
Замена
Мехди Тареми
️️️️➡️️
Шикинью
74'
68'
Замена
Эсмир Байрактаревич
️️️️➡️️
Иван Перишич
67'
Замена
Пауль Ваннер
️️️️➡️️
Анасс Салах-Эддин
63'
Желтая карточка
Иван Перишич
(фол)
Замена
Диогу Наскименту
️️️️➡️️
Дани Гарсия
63'
Травма
Дани Гарсия
62'
58'
Замена
Рикардо Пепи
️️️️➡️️
Гус Тил
58'
Замена
Куаиб Дриух
️️️️➡️️
Деннис Ман
45'
+2'
ГОЛ! 1:0!
Желсон Мартиньш
Пас отдал
Шикинью
17'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
88
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
(К)
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
96
Христос Музакитис
ЦП
22
Шикинью
АП
10
Желсон Мартиньш
ПВ
56
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
ПСВ
1
Матей Коварж
ВР
2
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
2
Серджино Дест
ПЗ
22
Йерди Схаутен
(К)
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
23
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
14
Иван Перишич
ЛВ
27
Деннис Ман
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Олимпиакос
61
Georgios Kouraklis
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
6
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
20
Коштинья
ПЗ
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
8
Диогу Наскименту
ЦП
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
77
Роман Яремчук
ЦФ
ПСВ
51
Tijn Smolenaars
ВР
1
Ник Олий
ВР
18
Армандо Обиспо
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
10
Пауль Ваннер
АП
11
Куаиб Дриух
ПВ
14
Эсмир Байрактаревич
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
21
Майрон Боадю
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
4-2-2-2
88
Цолакис
3
Ортега
5
Пирола
45
Рецос
23
Родиней
14
Дани Гарсия
96
Музакитис
22
Шикинью
10
Мартиньш
9
Эль-Кааби
56
Поденсе
4-3-3
1
Коварж
2
Дест
2
Салах-Эддин
3
Гасиоровски
17
Жуниор
22
Схаутен
11
Сайбари
23
Верман
27
Ман
20
Тил
14
Перишич
56
Поденсе
20
Коштинья
20
Коштинья
56
Поденсе
9
Эль-Кааби
16
16
9
Эль-Кааби
14
Дани Гарсия
8
Наскименту
8
Наскименту
14
Дани Гарсия
22
Шикинью
9
Тареми
9
Тареми
22
Шикинью
2
Салах-Эддин
10
Ваннер
10
Ваннер
2
Салах-Эддин
27
Ман
11
Дриух
11
Дриух
27
Ман
14
Перишич
14
Байрактаревич
14
Байрактаревич
14
Перишич
20
Тил
9
Пепи
9
Пепи
20
Тил
11
Сайбари
21
Боадю
21
Боадю
11
Сайбари
Остались в запасе
Олимпиакос
ПСВ
61
Georgios Kouraklis
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
6
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
77
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
51
Tijn Smolenaars
ВР
1
Ник Олий
ВР
18
Армандо Обиспо
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
61
Georgios Kouraklis
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
6
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
77
Роман Яремчук
ЦФ
Остались в запасе
51
Tijn Smolenaars
ВР
1
Ник Олий
ВР
18
Армандо Обиспо
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Олимпиакос - ПСВ
1
1
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
7
9
Офсайды
1
3
Количество передач
301
459
Сейвы
1
3
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
0.92
0.35
xGP (предотвращенные голы)
-0.21
-0.21
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Георгиос Караискакис
Посещаемость:
32570
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3 : 1
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0 : 2
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