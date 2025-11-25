25.11.2025, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов, 5 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
2-1-2-3-2
1
Чакир
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
8
Сара
20
Гюндоган
4
Якобс
53
Йилмаз
7
Салаи
9
Икарди
10
Сане
3-2-3-2
37
Шерпен
16
Берджесс
26
Сайкс
5
Мак Аллистер
8
Зорган
6
ван де Перре
25
Халаили
10
Айт Эль-Хадж
30
Флоруч
12
Промис
22
Нианг
4
Якобс
91
Уньяй
91
Уньяй
4
Якобс
22
Нианг
16
Лейсен
16
Лейсен
22
Нианг
10
Айт Эль-Хадж
17
Скофс
17
Скофс
10
Айт Эль-Хадж
30
Флоруч
17
Буфал
17
Буфал
30
Флоруч
12
Промис
13
Родригес
13
Родригес
12
Промис
Остались в запасе
Галатасарай
Юнион СЖ
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
64
Yusuf Dağhan Kahraman
ЦЗ
67
Eyüp Karasu
ЦП
65
Ege Araç
ЦП
68
Furkan Koçak
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
72
Çagri Balta
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
1
Вик Шамбаре
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
11
Гилерме Смит
ЛВ
20
Марк Гигер
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
64
Yusuf Dağhan Kahraman
ЦЗ
67
Eyüp Karasu
ЦП
65
Ege Araç
ЦП
68
Furkan Koçak
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
72
Çagri Balta
ЦФ
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
11
Гилерме Смит
ЛВ
20
Марк Гигер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Давид Юбер
Статистика матча Галатасарай - Юнион СЖ
5
1
2
Всего ударов по воротам
15
16
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
9
17
Офсайды
1
4
Количество передач
548
287
Сейвы
4
2
Точность передач %
84
71
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
14
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.18
1.63
xGP (предотвращенные голы)
0.31
0.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Юнион СЖ», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Юнион СЖ»
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Источник: «Бомбардир»