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Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Юнион СЖ», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Юнион СЖ»