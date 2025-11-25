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  • «Галатасарай» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

«Галатасарай» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

25 ноября 2025, 19:35
Галатасарай
25.11.2025, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 5 тур
0 : 1
Завершен
Юнион СЖ
57' Д. Промис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
1
Угурчан Чакир
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Мауро Икарди
(К) ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Юнион СЖ
37
Кьел Шерпен
ВР
16
Кристиан Берджесс
(К) ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
8
Адем Зорган
ЦП
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
30
Рауль Флоруч
ПВ
25
Анан Халаили
ПВ
22
Усейну Нианг
ЛФ
12
Дэвид Промис
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
Галатасарай
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
64
Yusuf Dağhan Kahraman
ЦЗ
67
Eyüp Karasu
ЦП
65
Ege Araç
ЦП
68
Furkan Koçak
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
72
Çagri Balta
ЦФ
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
11
Гилерме Смит
ЛВ
17
Софьян Буфал
ЛВ
17
Роб Скофс
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
20
Марк Гигер
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Чакир
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
8
Сара
20
Гюндоган
4
Якобс
53
Йилмаз
7
Салаи
9
Икарди
10
Сане
3-2-3-2
37
Шерпен
16
Берджесс
26
Сайкс
5
Мак Аллистер
8
Зорган
6
ван де Перре
25
Халаили
10
Айт Эль-Хадж
30
Флоруч
12
Промис
22
Нианг
4
Якобс
91
Уньяй
91
Уньяй
4
Якобс
22
Нианг
16
Лейсен
16
Лейсен
22
Нианг
10
Айт Эль-Хадж
17
Скофс
17
Скофс
10
Айт Эль-Хадж
30
Флоруч
17
Буфал
17
Буфал
30
Флоруч
12
Промис
13
Родригес
13
Родригес
12
Промис
Остались в запасе
Галатасарай
Юнион СЖ
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
64
Yusuf Dağhan Kahraman
ЦЗ
67
Eyüp Karasu
ЦП
65
Ege Araç
ЦП
68
Furkan Koçak
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
72
Çagri Balta
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
1
Вик Шамбаре
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
11
Гилерме Смит
ЛВ
20
Марк Гигер
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
64
Yusuf Dağhan Kahraman
ЦЗ
67
Eyüp Karasu
ЦП
65
Ege Araç
ЦП
68
Furkan Koçak
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
72
Çagri Balta
ЦФ
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
11
Гилерме Смит
ЛВ
20
Марк Гигер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Давид Юбер
Статистика матча Галатасарай - Юнион СЖ
5
1
2
Всего ударов по воротам
15
16
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
9
17
Офсайды
1
4
Количество передач
548
287
Сейвы
4
2
Точность передач %
84
71
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
14
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.18
1.63
xGP (предотвращенные голы)
0.31
0.31

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Юнион СЖ», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Юнион СЖ»

«Галатасарай» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Юнион СЖ Галатасарай
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