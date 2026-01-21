21.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
3-2-3-2
1
Нойер
22
Геррейру
3
Мин-Джэ
4
Та
6
Киммих
45
Павлович
14
Диас
34
Бишоф
17
Олисе
9
Кейн
7
Карл
3-2-3-2
37
Шерпен
5
Мак Аллистер
16
Берджесс
26
Сайкс
8
Зорган
6
ван де Перре
25
Халаили
10
Айт Эль-Хадж
11
Смит
12
Промис
30
Флоруч
22
Геррейру
19
Дэвис
19
Дэвис
22
Геррейру
7
Карл
21
Ито
21
Ито
7
Карл
6
Киммих
27
Горецка
27
Горецка
6
Киммих
17
Олисе
7
Гнабри
7
Гнабри
17
Олисе
11
Смит
16
Лейсен
16
Лейсен
11
Смит
30
Флоруч
27
Патрис
27
Патрис
30
Флоруч
8
Зорган
17
Скофс
17
Скофс
8
Зорган
10
Айт Эль-Хадж
16
Фусейни
16
Фусейни
10
Айт Эль-Хадж
12
Промис
32
32
12
Промис
Остались в запасе
Бавария
Юнион СЖ
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
30
Кассиано Киала
ЦЗ
47
Давид Сантуш Дайбер
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
Главный тренер
Венсан Компани
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
Главный тренер
Давид Юбер
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
30
Кассиано Киала
ЦЗ
47
Давид Сантуш Дайбер
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Давид Юбер
Статистика матча Бавария - Юнион СЖ
3
1
1
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
ВАР
1
0
Угловые удары
4
1
Нарушения
9
8
Количество передач
916
314
Сейвы
1
2
Точность передач %
92
77
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
3.14
0.88
xGP (предотвращенные голы)
0.31
0.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Юниона СЖ», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Юнион СЖ»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»