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  • «Бавария» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2026

«Бавария» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2026

21 января, 21:50
Бавария
21.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
2 : 0
Завершен
Юнион СЖ
52' Г. Кейн 55' Г. Кейн (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
7
Леннарт Карл
АП
34
Том Бишоф
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Юнион СЖ
37
Кьел Шерпен
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
(К) ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
11
Гилерме Смит
ЛВ
8
Адем Зорган
ЦП
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
30
Рауль Флоруч
ПВ
25
Анан Халаили
ПВ
12
Дэвид Промис
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
30
Кассиано Киала
ЦЗ
47
Давид Сантуш Дайбер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
32
Sekou Keita
ЦФ
3-2-3-2
1
Нойер
22
Геррейру
3
Мин-Джэ
4
Та
6
Киммих
45
Павлович
14
Диас
34
Бишоф
17
Олисе
9
Кейн
7
Карл
3-2-3-2
37
Шерпен
5
Мак Аллистер
16
Берджесс
26
Сайкс
8
Зорган
6
ван де Перре
25
Халаили
10
Айт Эль-Хадж
11
Смит
12
Промис
30
Флоруч
22
Геррейру
19
Дэвис
19
Дэвис
22
Геррейру
7
Карл
21
Ито
21
Ито
7
Карл
6
Киммих
27
Горецка
27
Горецка
6
Киммих
17
Олисе
7
Гнабри
7
Гнабри
17
Олисе
11
Смит
16
Лейсен
16
Лейсен
11
Смит
30
Флоруч
27
Патрис
27
Патрис
30
Флоруч
8
Зорган
17
Скофс
17
Скофс
8
Зорган
10
Айт Эль-Хадж
16
Фусейни
16
Фусейни
10
Айт Эль-Хадж
12
Промис
32
32
12
Промис
Остались в запасе
Бавария
Юнион СЖ
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
30
Кассиано Киала
ЦЗ
47
Давид Сантуш Дайбер
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
Главный тренер
Венсан Компани
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
Главный тренер
Давид Юбер
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
30
Кассиано Киала
ЦЗ
47
Давид Сантуш Дайбер
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Давид Юбер
Бавария
Точно не сыграют
Саша Боэ
ПЗ
Конрад Лаймер
ЦП
Йосип Станишич
ЦЗ
Николас Джексон
ПВ
Юнион СЖ
Точно не сыграют
Кевин Родригес
ЦФ
M. Biondic
Гийом Франсуа
ПЗ
Иван Павлич
ЦП
Массире Силла
ЦЗ
Йенс Тенкенс
ВР
Бесфорт Зенели
ЦП
Усейну Нианг
ЛФ
Статистика матча Бавария - Юнион СЖ
3
1
1
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
ВАР
1
0
Угловые удары
4
1
Нарушения
9
8
Количество передач
916
314
Сейвы
1
2
Точность передач %
92
77
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
3.14
0.88
xGP (предотвращенные голы)
0.31
0.31

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Юниона СЖ», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Юнион СЖ»

«Бавария» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Юнион СЖ Бавария
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