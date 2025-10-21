Введите ваш ник на сайте
Лига чемпионов. «ПСЖ» вынес «Байер», «Арсенал» разгромил «Атлетико», «Наполи» пропустил 6 голов от ПСВ и другие результаты

Вчера, 23:54
1

Состоялись еще семь матчей 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.

В них не было зафиксировано ни одной ничьей, зато 5 из 7 побед получились разгромными.

Лига чемпионов. 3 тур
Юнион СЖ - Интер - 0:4 (0:1)
Голы: 0:1 - Д. Дюмфрис, 41; 0:2 - Л. Мартинес, 45+1; 0:3 - Х. Чалханоглу, 53 (с пенальти); 0:4 - Ф. Пио Эспозито, 76.
ПСВ - Наполи - 6:2 (2:1)
Голы: 0:1 - С. Мактоминей, 31; 1:1 - А. Буонджорно, 35 (в свои ворота); 2:1 - И. Сайбари, 38; 3:1 - Д. Ман, 54; 4:1 - Д. Ман, 80; 4:2 - С. Мактоминей, 86; 5:2 - Р. Пепи, 87; 6:2 - К. Дриух, 89.
Удаления: нет - Л. Лукка, 76.
Байер - ПСЖ - 2:7 (1:3)
Голы: 0:1 - В. Пачо, 7; 1:1 - А. Гарсия, 38 (с пенальти); 1:2 - Д. Дуэ, 41; 1:3 - Х. Кварацхелия, 44; 1:4 - Д. Дуэ, 45+3; 1:5 - Н. Мендеш, 50; 2:5 - А. Гарсия, 54; 2:6 - У. Дембеле, 66; 2:7 - Витинья, 90.
Удаления: Р. Андрих, 31 - И. Забарный, 37.
Незабитые пенальти: А. Гримальдо, 25 - нет.
Арсенал - Атлетико - 4:0 (0:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Габриэль, 57; 2:0 - Г. Мартинелли, 64; 3:0 - В. Дьекереш, 67; 4:0 - В. Дьекереш, 70.
Копенгаген - Боруссия Д - 2:4 (1:1)
Голы: 0:1 - Ф. Нмеча, 20; 1:1 - В. Антон, 33 (в свои ворота); 1:2 - Р. Бенсебаини, 61 (с пенальти); 1:3 - Ф. Нмеча, 76; 1:4 - Ф. Силва, 87; 2:4 - V. Bjarki Dadason , 90.
Вильярреал - Манчестер Сити - 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 - Э. Холанд, 17; 0:2 - Б. Силва, 40.
Ньюкасл - Бенфика - 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Э. Гордон, 32; 2:0 - Х. Барнс, 70; 3:0 - Х. Барнс, 83.
Pobedkin
1761080735
Жизнь кипит в ЛЧ.Россия в отстое.
Ответить
