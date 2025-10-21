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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
ПСВ - Наполи
ПСВ - Наполи: обзор матча 21 октября 2025
ПСВ
21.10.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
6 : 2
Завершен
Наполи
38'
И. Сайбари
54'
Д. Ман
80'
Д. Ман
86'
Р. Пепи
89'
К. Дриух
31'
С. Мактоминей
35'
А. Буонджорно
85'
С. Мактоминей
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Наполи
Завершен
Желтая карточка
Куаиб Дриух
90'
90'
+4'
ГОЛ! 5:3!
Куаиб Дриух
Пас отдал
Рикардо Пепи
89'
Замена
Пауль Ваннер
️️️️➡️️
Исмаэль Сайбари
88'
ГОЛ! 4:3!
Рикардо Пепи
Пас отдал
Куаиб Дриух
86'
85'
ГОЛ! 3:3!
Скотт Мактоминей
Пас отдал
Давид Нерес
84'
Замена
Эльйиф Эльмас
️️️️➡️️
Кевин Де Брюйне
Замена
Куаиб Дриух
️️️️➡️️
Иван Перишич
84'
Замена
Серджино Дест
️️️️➡️️
Анасс Салах-Эддин
84'
Замена
Рикардо Пепи
️️️️➡️️
Гус Тил
84'
ГОЛ! 3:2!
Деннис Ман
Пас отдал
Джоуи Верман
80'
76'
Красная карточка
Лоренцо Лукка
73'
Замена
Давид Нерес
️️️️➡️️
Маттео Политано
Желтая карточка
Исмаэль Сайбари
(фол)
70'
58'
Замена
Ноа Ланг
️️️️➡️️
Билли Гилмор
57'
Замена
Мигель Гутьеррес
️️️️➡️️
Леонардо Спинаццола
57'
Замена
Жуан
️️️️➡️️
Сам Беукема
ГОЛ! 2:2!
Деннис Ман
Пас отдал
Мауро Жуниор
54'
Замена
Армандо Обиспо
️️️️➡️️
Ярек Гасиоровски
46'
45'
+3'
42'
Желтая карточка
Леонардо Спинаццола
(фол)
ГОЛ! 1:2!
Исмаэль Сайбари
Пас отдал
Гус Тил
38'
35'
ГОЛ! 0:2!
Алессандро Буонджорно
31'
ГОЛ! 0:1!
Скотт Мактоминей
Пас отдал
Леонардо Спинаццола
Желтая карточка
Джоуи Верман
(фол)
30'
Желтая карточка
Ярек Гасиоровски
(фол)
27'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
1
Матей Коварж
ВР
2
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
22
Йерди Схаутен
(К)
ЦП
23
Джоуи Верман
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
20
Гус Тил
АП
14
Иван Перишич
ЛВ
27
Деннис Ман
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
21
Маттео Политано
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
ПСВ
1
Ник Олий
ВР
24
Ник Шикс
ВР
18
Армандо Обиспо
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
2
Серджино Дест
ПЗ
10
Пауль Ваннер
АП
11
Куаиб Дриух
ПВ
14
Эсмир Байрактаревич
ПВ
21
Майрон Боадю
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
16
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Жуан
ЦЗ
77
Ноа Ланг
ЦП
20
Эльйиф Эльмас
АП
26
Антонио Вергара
АП
7
Давид Нерес
ПВ
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
4-3-3
1
Коварж
17
Жуниор
6
Фламинго
3
Гасиоровски
2
Салах-Эддин
22
Схаутен
23
Верман
11
Сайбари
14
Перишич
20
Тил
27
Ман
4-3-2-1
32
Милинкович-Савич
22
Ди Лоренцо
31
Беукема
4
Буонджорно
37
Спинаццола
99
Ангисса
6
Гилмор
4
Мактоминей
21
Политано
7
Де Брюйне
20
Лукка
3
Гасиоровски
18
Обиспо
18
Обиспо
3
Гасиоровски
2
Салах-Эддин
2
Дест
2
Дест
2
Салах-Эддин
11
Сайбари
10
Ваннер
10
Ваннер
11
Сайбари
14
Перишич
11
Дриух
11
Дриух
14
Перишич
20
Тил
9
Пепи
9
Пепи
20
Тил
37
Спинаццола
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
37
Спинаццола
31
Беукема
5
Жуан
5
Жуан
31
Беукема
6
Гилмор
77
Ланг
77
Ланг
6
Гилмор
7
Де Брюйне
20
Эльмас
20
Эльмас
7
Де Брюйне
21
Политано
7
Нерес
7
Нерес
21
Политано
Остались в запасе
ПСВ
Наполи
1
Ник Олий
ВР
24
Ник Шикс
ВР
39
Адамо Нагало
ЦЗ
14
Эсмир Байрактаревич
ПВ
21
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
1
Алекс Мерет
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
26
Антонио Вергара
АП
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Остались в запасе
1
Ник Олий
ВР
24
Ник Шикс
ВР
39
Адамо Нагало
ЦЗ
14
Эсмир Байрактаревич
ПВ
21
Майрон Боадю
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
26
Антонио Вергара
АП
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча ПСВ - Наполи
4
1
1
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
11
9
Офсайды
2
1
Количество передач
516
354
Сейвы
0
3
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
2.89
1.16
xGP (предотвращенные голы)
-2.98
-2.98
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Филипс
Посещаемость:
34700
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1 : 4
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