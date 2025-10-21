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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Вильярреал - Манчестер Сити
Вильярреал - Манчестер Сити: обзор матча 21 октября 2025
Вильярреал
21.10.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
17'
Э. Холанд
40'
Б. Силва
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Манчестер Сити
Завершен
90'
+4'
86'
Замена
Омар Мармуш
️️️️➡️️
Савиньо
86'
Замена
Райан Шерки
️️️️➡️️
Эрлинг Холанд
Желтая карточка
Альберто Молейро
(фол)
85'
Замена
Даниэль Парехо
️️️️➡️️
Пап Гуйе
81'
Желтая карточка
Пап Гуйе
75'
73'
Замена
Тиджани Рейндерс
️️️️➡️️
Рико Льюис
72'
Замена
Оскар Бобб
️️️️➡️️
Жереми Доку
Замена
Айосе Перес
️️️️➡️️
Санти Комесанья
72'
Замена
Альберто Молейро
️️️️➡️️
Тажон Бьюкенан
66'
Замена
Тани Олувасейи
️️️️➡️️
Жорж Микаутадзе
66'
65'
Желтая карточка
Рубен Диаш
(фол)
57'
Замена
Матео Ковачич
️️️️➡️️
Нико Гонсалес
56'
Травма
Нико Гонсалес
Замена
Серджи Кардона
️️️️➡️️
Альфонсо Педраса
46'
Желтая карточка
Сантьяго Моуриньо
(фол)
45'
45'
+1'
40'
ГОЛ! 0:2!
Бернарду Силва
Пас отдал
Савиньо
22'
Желтая карточка
Бернарду Силва
(фол)
17'
ГОЛ! 0:1!
Эрлинг Холанд
Пас отдал
Рико Льюис
Желтая карточка
Альфонсо Педраса
(фол)
11'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
8
Хуан Фойт
(К)
ЦЗ
13
Ренату Вейга
ОП
26
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
5
Томас Парти
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Нико Гонсалес
ЦП
10
Бернарду Силва
(К)
АП
26
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вильярреал
25
Арнау Тенас
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Альберто Молейро
АП
19
Манор Соломон
ЛВ
12
Илиас Акомах
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Манчестер Сити
13
Маркус Беттинелли
ВР
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
6
Натан Аке
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Райан Шерки
АП
3
Нико О'Райли
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
14
Оскар Бобб
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Жуниор
24
Педраса
8
Фойт
15
Моуриньо
13
Вейга
26
Гуйе
14
Комесанья
5
Парти
17
Бьюкенан
19
Пепе
9
Микаутадзе
4-2-2-2
25
Доннарумма
82
Льюис
3
Диаш
5
Стоунз
4
Гвардиол
27
Нуньес
14
Гонсалес
26
Савиньо
10
Силва
11
Доку
9
Холанд
24
Педраса
23
Кардона
23
Кардона
24
Педраса
26
Гуйе
10
Парехо
10
Парехо
26
Гуйе
17
Бьюкенан
20
Молейро
20
Молейро
17
Бьюкенан
9
Микаутадзе
12
Олувасейи
12
Олувасейи
9
Микаутадзе
14
Комесанья
22
Перес
22
Перес
14
Комесанья
82
Льюис
14
Рейндерс
14
Рейндерс
82
Льюис
14
Гонсалес
8
Ковачич
8
Ковачич
14
Гонсалес
9
Холанд
10
Шерки
10
Шерки
9
Холанд
11
Доку
14
Бобб
14
Бобб
11
Доку
26
Савиньо
22
Мармуш
22
Мармуш
26
Савиньо
Остались в запасе
Вильярреал
Манчестер Сити
25
Арнау Тенас
ВР
13
Диего Конде
ВР
4
Рафа Марин
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
19
Манор Соломон
ЛВ
12
Илиас Акомах
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Маркус Беттинелли
ВР
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
6
Натан Аке
ЦЗ
3
Нико О'Райли
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
25
Арнау Тенас
ВР
13
Диего Конде
ВР
4
Рафа Марин
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
19
Манор Соломон
ЛВ
12
Илиас Акомах
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
1
Джеймс Траффорд
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
6
Натан Аке
ЦЗ
3
Нико О'Райли
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вильярреал - Манчестер Сити
4
2
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
17
15
Количество передач
335
672
Сейвы
4
2
Точность передач %
84
92
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.28
1.34
xGP (предотвращенные голы)
0.44
0.44
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Посещаемость:
20539
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