21.10.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов, 3 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Юнион СЖ
Юнион СЖ
3-3-2-2
37
Шерпен
5
Мак Аллистер
16
Берджесс
16
Лейсен
20
Расмуссен
8
Зорган
6
ван де Перре
10
Айт Эль-Хадж
25
Халаили
22
Нианг
12
Промис
4-4-2
1
Зоммер
31
Биссек
6
де Врей
95
Бастони
30
Аугусто
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
7
Зелински
16
Фраттези
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
22
Нианг
27
Патрис
27
Патрис
22
Нианг
8
Зорган
17
Скофс
17
Скофс
8
Зорган
10
Айт Эль-Хадж
30
Флоруч
30
Флоруч
10
Айт Эль-Хадж
20
Расмуссен
20
Гигер
20
Гигер
20
Расмуссен
12
Промис
13
Родригес
13
Родригес
12
Промис
95
Бастони
32
Димарко
32
Димарко
95
Бастони
6
де Врей
25
Аканджи
25
Аканджи
6
де Врей
20
Чалханоглу
8
Сучич
8
Сучич
20
Чалханоглу
24
Дюмфрис
11
Энрике
11
Энрике
24
Дюмфрис
10
Мартинес
14
Бонни
14
Бонни
10
Мартинес
Остались в запасе
Юнион СЖ
Интер
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
11
Гилерме Смит
ЛВ
Главный тренер
Давид Юбер
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
11
Гилерме Смит
ЛВ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
Главный тренер
Давид Юбер
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Юнион СЖ - Интер
1
1
Всего ударов по воротам
15
21
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
6
Офсайды
4
0
Количество передач
294
669
Сейвы
3
5
Точность передач %
79
92
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
10
17
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.95
4.54
xGP (предотвращенные голы)
1.6
1.6
Смотреть прямую трансляцию матча «Юнион СЖ» против «Интера», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Юнион СЖ» – «Интер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»