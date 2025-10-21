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  • «Юнион СЖ» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025

«Юнион СЖ» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025

21 октября 2025, 20:50
Юнион СЖ
21.10.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
0 : 4
Завершен
Интер
41' Д. Дюмфрис 45+1' Л. Мартинес 53' Х. Чалханоглу (П) 76' Ф. Пио Эспозито
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
37
Кьел Шерпен
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
(К) ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
25
Анан Халаили
ПВ
22
Усейну Нианг
ЛФ
12
Дэвид Промис
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
11
Гилерме Смит
ЛВ
17
Роб Скофс
ЦП
30
Рауль Флоруч
ПВ
20
Марк Гигер
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
3-3-2-2
37
Шерпен
5
Мак Аллистер
16
Берджесс
16
Лейсен
20
Расмуссен
8
Зорган
6
ван де Перре
10
Айт Эль-Хадж
25
Халаили
22
Нианг
12
Промис
4-4-2
1
Зоммер
31
Биссек
6
де Врей
95
Бастони
30
Аугусто
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
7
Зелински
16
Фраттези
10
Мартинес
94
Пио Эспозито
22
Нианг
27
Патрис
27
Патрис
22
Нианг
8
Зорган
17
Скофс
17
Скофс
8
Зорган
10
Айт Эль-Хадж
30
Флоруч
30
Флоруч
10
Айт Эль-Хадж
20
Расмуссен
20
Гигер
20
Гигер
20
Расмуссен
12
Промис
13
Родригес
13
Родригес
12
Промис
95
Бастони
32
Димарко
32
Димарко
95
Бастони
6
де Врей
25
Аканджи
25
Аканджи
6
де Врей
20
Чалханоглу
8
Сучич
8
Сучич
20
Чалханоглу
24
Дюмфрис
11
Энрике
11
Энрике
24
Дюмфрис
10
Мартинес
14
Бонни
14
Бонни
10
Мартинес
Остались в запасе
Юнион СЖ
Интер
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
11
Гилерме Смит
ЛВ
Главный тренер
Давид Юбер
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
11
Гилерме Смит
ЛВ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
Главный тренер
Давид Юбер
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Юнион СЖ - Интер
1
1
Всего ударов по воротам
15
21
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
6
Офсайды
4
0
Количество передач
294
669
Сейвы
3
5
Точность передач %
79
92
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
10
17
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.95
4.54
xGP (предотвращенные голы)
1.6
1.6

Смотреть прямую трансляцию матча «Юнион СЖ» против «Интера», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Юнион СЖ» – «Интер»

«Юнион СЖ» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Интер Юнион СЖ
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