Лига чемпионов. Моуринью поднял «Бенфику» с последнего места, «Галатасарай» потерпел сенсационное поражение

Завершились первые матчи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.

«Бенфика» на выезде победила «Аякс», впервые выиграв в главном еврокубке после возвращения Жозе Моуринью. Лиссабонцы приблизились к зоне стыков, а амстердамцы теперь единственные, кто не набрал ни одного очка.

«Галатасарай», у которого было 9 баллов в 4 турах, неожиданно уступил «Юниону СЖ», завершая встречу вдесятером.