Лига чемпионов. Моуринью поднял «Бенфику» с последнего места, «Галатасарай» потерпел сенсационное поражение

Завершились первые матчи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.
«Бенфика» на выезде победила «Аякс», впервые выиграв в главном еврокубке после возвращения Жозе Моуринью. Лиссабонцы приблизились к зоне стыков, а амстердамцы теперь единственные, кто не набрал ни одного очка.
«Галатасарай», у которого было 9 баллов в 4 турах, неожиданно уступил «Юниону СЖ», завершая встречу вдесятером.
Лига чемпионов. 5 тур
Аякс - Бенфика - 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 - С. Даль, 6; 0:2 - Л. Баррейро, 90.
Галатасарай - Юнион СЖ - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - Д. Промис, 57.
Удаления: А. Уньяй, 89 (вторая ж.к) - нет.
