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  • «Юнион СЖ» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

«Юнион СЖ» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

1 октября 2025, 18:35
Юнион СЖ
01.10.2025, среда, 19:45
Лига чемпионов, 2 тур
0 : 4
Завершен
Ньюкасл
17' Н. Вольтемаде 43' Э. Гордон (П) 64' Э. Гордон (П) 80' Х. Барнс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
37
Кьел Шерпен
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
(К) ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
8
Адем Зорган
ЦП
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
25
Анан Халаили
ПВ
22
Усейну Нианг
ЛФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
12
Дэвид Промис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
39
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
7
Жоэлинтон
АП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
11
Гилерме Смит
ЛВ
17
Софьян Буфал
ЛВ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
20
Марк Гигер
ЦФ
Ньюкасл
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
3
Льюис Холл
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
67
Льюис Майли
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
3-2-2-3
37
Шерпен
5
Мак Аллистер
16
Берджесс
16
Лейсен
8
Зорган
6
ван де Перре
10
Айт Эль-Хадж
25
Халаили
22
Нианг
12
Промис
13
Родригес
4-1-1-3-1
1
Поуп
2
Триппьер
4
Ботман
33
Берн
12
Тиав
16
Тонали
39
Гимарайнс
17
Гордон
7
Жоэлинтон
19
Эланга
27
Вольтемаде
5
Мак Аллистер
26
Сайкс
26
Сайкс
5
Мак Аллистер
25
Халаили
27
Патрис
27
Патрис
25
Халаили
6
ван де Перре
20
Расмуссен
20
Расмуссен
6
ван де Перре
13
Родригес
17
Буфал
17
Буфал
13
Родригес
12
Промис
20
Гигер
20
Гигер
12
Промис
2
Триппьер
5
Шер
5
Шер
2
Триппьер
19
Эланга
11
Барнс
11
Барнс
19
Эланга
39
Гимарайнс
3
Холл
3
Холл
39
Гимарайнс
7
Жоэлинтон
67
Майли
67
Майли
7
Жоэлинтон
27
Вольтемаде
10
Осула
10
Осула
27
Вольтемаде
Остались в запасе
Юнион СЖ
Ньюкасл
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
11
Гилерме Смит
ЛВ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
11
Гилерме Смит
ЛВ
Остались в запасе
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Юнион СЖ - Ньюкасл
4
1
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
ВАР
0
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
15
8
Офсайды
1
0
Количество передач
391
511
Сейвы
2
6
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
0.88
2.76
xGP (предотвращенные голы)
0.72
0.72

Смотреть прямую трансляцию матча «Юнион СЖ» против «Ньюкасла», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Юнион СЖ» – «Ньюкасл»

«Юнион СЖ» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Ньюкасл Юнион СЖ
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