01.10.2025, среда, 19:45
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Юнион СЖ
Юнион СЖ
3-2-2-3
37
Шерпен
5
Мак Аллистер
16
Берджесс
16
Лейсен
8
Зорган
6
ван де Перре
10
Айт Эль-Хадж
25
Халаили
22
Нианг
12
Промис
13
Родригес
4-1-1-3-1
1
Поуп
2
Триппьер
4
Ботман
33
Берн
12
Тиав
16
Тонали
39
Гимарайнс
17
Гордон
7
Жоэлинтон
19
Эланга
27
Вольтемаде
5
Мак Аллистер
26
Сайкс
26
Сайкс
5
Мак Аллистер
25
Халаили
27
Патрис
27
Патрис
25
Халаили
6
ван де Перре
20
Расмуссен
20
Расмуссен
6
ван де Перре
13
Родригес
17
Буфал
17
Буфал
13
Родригес
12
Промис
20
Гигер
20
Гигер
12
Промис
2
Триппьер
5
Шер
5
Шер
2
Триппьер
19
Эланга
11
Барнс
11
Барнс
19
Эланга
39
Гимарайнс
3
Холл
3
Холл
39
Гимарайнс
7
Жоэлинтон
67
Майли
67
Майли
7
Жоэлинтон
27
Вольтемаде
10
Осула
10
Осула
27
Вольтемаде
Остались в запасе
Юнион СЖ
Ньюкасл
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
11
Гилерме Смит
ЛВ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
11
Гилерме Смит
ЛВ
Остались в запасе
31
Макс Томпсон
ВР
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Юнион СЖ - Ньюкасл
4
1
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
ВАР
0
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
15
8
Офсайды
1
0
Количество передач
391
511
Сейвы
2
6
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
0.88
2.76
xGP (предотвращенные голы)
0.72
0.72
Смотреть прямую трансляцию матча «Юнион СЖ» против «Ньюкасла», 2 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Юнион СЖ» – «Ньюкасл»
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Источник: «Бомбардир»