Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Смертин назвал главное качество Аршавина

Вчера, 20:16
5

Экс-игрок «Челси» и сборной России Алексей Смертин высказался об Андрее Аршавине.

«Выдающийся футболист. Я его увидел в сборной еще перед ЧМ-2002, когда он не попал в заявку. Главное качество – отсутствие авторитетов. На это накладывается отличное техническое оснащение и чувство пространства.

А еще у Аршавина низко посаженный корпус, которым он отлично владел. И чтобы у него отобрать мяч, часто приходилось нарушать. Я и лупасил его на тренировках в Бору.

Андрей на эти фолы не жаловался. Он своего добился, тренер свистнул, продолжаем. Не свистнул – что поделать, продолжаем. Аршавин не боялся на поле ничего. Меня его наглость просто восхищала: он за счет нее и вписался в «Арсенал» так легко.

Помню, я уже из Англии уехал, а он только подписал контракт. Еду к зубному на машине в районе Крылатского, звонок Аршавина: «Лех, а где снимать дом или квартиру?»

Я ему говорю: «Андрей, главное, не в элитных комплексах в центре. Не повторяй моих провинциальных ошибок. Просто бери что-то рядом с базой – и думай о футболе, а не о логистике».

Дальше спрашиваю его: «Как состав, вписываешься?» Он отвечает: «Да что-то ребята в порядке, скорости бешеные, все бегут». Я говорю: «Ну а чего ты хотел, это АПЛ». Аршавин такой: «Ну да, но я в любом случае играть буду».

Я подумал, что он себя немножко переоценивает, а оказалось, что нет. Говорю же: для него не существует авторитетов и рамок», – рассказал Смертин.

  • Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.
  • Его статистика: 144 матча, 31 гол, 46 ассистов.

Еще по теме:
Смертин охарактеризовал Лэмпарда: «Сильно отличается от Терри»
Смертин вспомнил розыгрыш от Терри: «Я чуть не обосрался» 2
Смертин – об экс-капитане «Челси»: «В раздевалке предлагал всем попробовать его козявки» 2
Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Россия Аршавин Андрей Смертин Алексей
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vvv123
1759517453
Покер Ливеру трудно забыть!
Ответить
Тинез Розоп
1759519744
Красава дядька…( вошёл в историю)
Ответить
DOCTOR PENALTY
1759524781
Для Шавы нет авторитетов, он сам авторитет. """""""""""""""""""""""""""""""""
Ответить
Bez Imeni
1759557978
а я водочки выпью, у меня тоже нет авторитетов
Ответить
Plyash
1759576034
Андрей из Питерцев по интеллекту самый продвинутый - мыслит , говорит всегда по делу . Тут не поспоришь . С Порнобулановым или с окурком Вовкой не сравнить .
Ответить
Главные новости
Семак зол из-за судейства в матче с «Акроном»
16:59
Реакция Генича на драматичную ничью «Акрона» и «Зенита»
16:41
ВидеоТедеев объяснил промах Дзюбы с пенальти на 95-й минуте: «Он самый выдающийся российский футболист»
16:34
1
ВидеоСемак одной фразой отреагировал на промах Дзюбы с пенальти на 95-й минуте
16:19
3
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Акроном»
15:41
10
ВидеоЭмоции Дзюбы после драматичного промаха с пенальти в матче с «Зенитом»
15:36
3
ВидеоНезабитый пенальти Дзюбы на 95-й минуте игры с «Зенитом»
15:15
8
РПЛ. «Зенит» не обыграл «Акрон» (1:1), Дзюба на 95-й минуте промахнулся с пенальти
15:02
82
ФотоЗлатан поздравил себя с днем рождения
14:25
Генич дал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак»
14:08
5
Все новости
Все новости
Реакция Тедеева на драматичную ничью «Акрона» с «Зенитом»
16:10
1
ВидеоГуберниев прокомментировал эпичный промах Дзюбы с пенальти в матче с «Зенитом»
15:59
ВидеоНезабитый пенальти Дзюбы на 95-й минуте игры с «Зенитом»
15:15
8
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
15:03
1
РПЛ. «Зенит» не обыграл «Акрон» (1:1), Дзюба на 95-й минуте промахнулся с пенальти
15:02
80
Адиев сообщил, сыграет ли за «Крылья» против «Рубина» 75-летний новичок
14:48
Губерниев заявил, что ЦСКА может «похоронить» Станковича
14:39
2
Генич дал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак»
14:08
4
Инсайдер анонсировал тренерскую отставку в РПЛ
13:59
3
ВидеоИгрок сборной Бразилии забил в свои ворота в матче «Зенит» – «Акрон»
13:49
8
Только 2 игрока провели в чемпионате России больше матчей, чем Дзюба
13:16
1
Непомнящий заявил, что Станкович мешает «Спартаку»
13:10
2
Прогноз Бубнова на ЦСКА – «Спартак»
12:57
4
Где смотреть матч «Балтика» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 5 октября 2025
12:50
Где смотреть матч ЦСКА – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 5 октября 2025
12:48
Где смотреть матч «Сочи» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 5 октября 2025
12:46
Семак объяснил выход Соболева в старте против «Акрона»
12:45
1
Где смотреть матч «Оренбург» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 5 октября 2025
12:44
Ловчев призвал Карпина уволиться
12:32
6
Назван фаворит бомбардирской гонки РПЛ
12:25
1
Писарев объяснил, почему рекомендовал «Ювентусу» Осипенко
12:16
1
Рабинер назвал своего любимого игрока всех времен и народов
12:06
1
Слит телефонный разговор Смолова с экс-тестем Кокорина насчет драки – его могут привлечь за вымогательство
11:55
2
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – «Зенит»: 4 октября
11:51
4
ФотоДмитрий Маликов сделал фото с Мостовым
11:37
3
Раскрыты причины отставки главы «Динамо»
11:24
2
Радимов прокомментировал громкую отставку в «Динамо»
11:11
1
Оффор из «Балтики» описал Калининград одним прилагательным
10:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 