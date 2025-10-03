Смертин – об экс-капитане «Челси»: «В раздевалке предлагал всем попробовать его козявки»

Экс-игрок «Челси» Алексей Смертин рассказал о неординарности бывшего капитана лондонской команды Джона Терри.

«Терри тоже в жизни паяц. Он купил дом рядом с базой и на тренировки приезжал в той же футболке, в которой спал. А еще сидел в раздевалке, доставал из носа козявки и предлагал всем попробовать.

При этом Терри обладал навыком квантового перескока из одного состояния в другое. Сидит, дурака валяет, веселится до последнего, а как только выходит из раздевалки и идет на поле – это уже другой человек. Серьезный, собранный. Настоящий боец, профессионал и капитан, который подкаты головой делает.

Терри умел организовать и тимбилдинг. Однажды он устроил турнир на PlayStation по фифе. Закупил пива, закусок и даже добыл кубок. Сам же этот турнир выиграл, а на следующий день приехал с кубком на тренировку, всем его показывал и говорил, что это первый трофей в сезоне.

В одном из сезонов Терри и Лэмпард не пропустили ни одной тренировки. А у Терри было нагноение между пальцами, про которое он никому не говорил. Ему делали перед игрой укол, чтобы не ложиться на операцию и дотянуть до конца сезона. Да и вообще Терри железный, с ним было очень тяжело бороться.

Еще он не мерз: я в пуховичке и дрожу, а он в футболке из машины выходит. В шлепках зимой по Красной площади он тогда ходил, потому что ему не холодно. Терри – это точно не про показушность», – заявил Смертин.