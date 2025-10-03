Смертин вспомнил розыгрыш от Терри: «Я чуть не обосрался»

Экс-игрок «Челси» Алексей Смертин рассказал, как его разыграл бывший капитан лондонской команды Джон Терри.

«Однажды Терри устроил мне жесткий розыгрыш. На старой базе «Челси» душ был не в раздевалке, а в другой комнате через небольшой коридорчик.

Я выхожу из душа и вижу, как Лэмпард, Гудьонсен и его бывший корешок Бридж катят бак с грязным бельем. Думаю: «Странно, что происходит?»

Вдруг они останавливаются передо мной. И Терри выскакивает оттуда как черт из табакерки!

Честно скажу: я чуть не обосрался. Да, так себе слово, но точнее мое состояние в тот момент не описать», – поделился воспоминаниями Смертин, выступавший за «Челси» с 2003 по 2006 год.