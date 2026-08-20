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«Арсенал» – «Ковентри»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Англии 2026/202

20 августа 2026 8:43
Арсенал - Ковентри
21 авг. 2026, пятница 22:00 | Англия. Премьер-лига, 1 тур
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1.90
Победа «Арсенала» с форой (-2)
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Матч 1 тура чемпионата Англии между лондонским «Арсеналом» и «Ковентри» пройдет 21 августа 2026 года на «Эмирейтс». Хозяева традиционно сильны дома и подходят к сезону после победы в Суперкубке Англии над «Манчестер Сити» (3:0). Гости, в свою очередь, выдали впечатляющую беспроигрышную серию из одиннадцати матчей и готовы удивить фаворита на старте сезона. Сумеет ли «Ковентри» прервать гегемонию «Арсенала» в очных встречах, или лондонцы подтвердят статус фаворита перед родными трибунами?

Кто победит в матче

«Арсенал» является безоговорочным фаворитом благодаря классу, домашнему полю и историческому преимуществу над соперником. Команда не проигрывает в семи из девяти последних домашних матчей, а в среднем за пять игр забивает 2,00 гола. «Канониры» забивают в тринадцати последних матчах подряд, а в очных встречах с «Ковентри» их атака стабильна – они забивают в одиннадцати последних играх против этого соперника. Несмотря на товарищеские поражения от «Бетиса» (1:3) и ничью с «Комо» (1:1, победа по пенальти), победа над «Манчестер Сити» в Суперкубке подтверждает высокий уровень готовности к официальным матчам. Проблемой может стать оборона – в среднем «Арсенал» пропускает 1,20 гола за последние пять игр и делает это в пяти из семи последних встреч, что дает «Ковентри» шанс на гол.

«Ковентри» подходит к матчу с отличной формой – команда не проигрывает в одиннадцати последних официальных и товарищеских матчах. В атаке гости эффективны: в среднем 2,40 гола за последние пять игр, а в шести из восьми последних встреч они забивали. Оборона «Ковентри» выглядит образцово – всего 0,40 пропущенного мяча в среднем за пять последних матчей. В товарищеских встречах они уверенно обыграли «Монако» (2:0) и «Эспаньол» (3:1), а в конце прошлого сезона в Чемпионшипе разгромили «Уотфорд» (4:0). Однако очная статистика против «Арсенала» удручающая – лондонцы выиграли пять последних встреч и забивают им с завидной регулярностью.

Итоговый вывод: несмотря на впечатляющую форму «Ковентри», «Арсенал» остается фаворитом благодаря домашнему полю, классу и полному доминированию в очных встречах. Оборона гостей может сдержать атаку хозяев какое-то время, но вряд ли устоит на протяжении всех 90 минут. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Арсенал» имеет подавляющее преимущество: 39 побед против 13 у «Ковентри», еще 18 матчей завершились вничью. В последних пяти очных встречах неизменно побеждал «Арсенал», причем в Кубке Англии 2014 года – 4:0, а в Кубке лиги 2012 года – 6:1. «Ковентри» в последний раз обыгрывал «Арсенал» в 2001 году, и та победа была единственной в Премьер-лиге. Текущая форма «Ковентри» впечатляет, но исторический фактор и класс соперника перевешивают. «Арсенал» дома редко проигрывает, а «Ковентри», несмотря на серию, вряд ли сможет прервать 25-летнее безвыигрышное турне в очных матчах с «канонирами».

Личные встречи
Побед - 3 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
13
Забитых мячей
1
4.33
В среднем за матч
0.33
6:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
Арсенал
6 : 1
26.09.2012
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
3 : 0
21.08.2026
Ковентри
Англия. Кубок, 4 раунд
Арсенал
4 : 0
24.01.2014
Ковентри
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
Арсенал
6 : 1
26.09.2012
Ковентри

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
41
Деклан Райс
ОП
8
Мартин Эдегор
(К) АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ковентри
19
Carl Rushworth
ВР
3
Джей Дасилва
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
12
Бобби Томас
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
8
Калеб Йиренки
ЦП
6
Мэтт Гримес
(К) ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Арсенал
13
Кепа
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
18
Итан Нванери
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
56
Макс Доумэн
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
38
Густаво Хамер
ОП
29
Виктор Торп
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
4-2-3-1
1
Райя
33
Калафьори
3
Москера
6
Габриэль
4
Уайт
49
Льюис-Скелли
41
Райс
17
Цолис
8
Эдегор
7
Сака
29
Хаверц
4-3-3
19
27
ван Эвейк
12
Аменда
12
Томас
3
Дасилва
16
Ониика
8
Йиренки
6
Гримес
17
Чауна
23
Томас-Асанте
9
Симмс
17
Цолис
10
Эзе
10
Эзе
17
Цолис
33
Калафьори
5
Хинкапе
5
Хинкапе
33
Калафьори
8
Эдегор
23
Мерино
23
Мерино
8
Эдегор
7
Сака
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Сака
41
Райс
36
Субименди
36
Субименди
41
Райс
8
Йиренки
29
Торп
29
Торп
8
Йиренки
23
Томас-Асанте
5
Радони
5
Радони
23
Томас-Асанте
9
Симмс
14
Авонийи
14
Авонийи
9
Симмс
17
Чауна
38
Хамер
38
Хамер
17
Чауна
Остались в запасе
Арсенал
Ковентри
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
56
Макс Доумэн
АП
18
Итан Нванери
ЦП
13
Кепа
ВР
Главный тренер
Микель Артета
13
Бен Уилсон
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
28
Джош Экклз
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
56
Макс Доумэн
АП
18
Итан Нванери
ЦП
13
Кепа
ВР
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
28
Джош Экклз
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Арсенал
Точно не сыграют
Вильям Салиба
ЦЗ
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
Бруно Гимарайнс
ЦП
Ковентри
Точно не сыграют
Хаджи Райт
ЦФ
Люк Вулфенден
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Арсенала» в основное время. Домашнее поле, превосходство в классе и полное доминирование в очных встречах не оставляют сомнений в исходе. «Ковентри» покажет характер, но его оборона вряд ли выдержит давление хозяев на «Эмирейтс». Рекомендуемая ставка – победа «Арсенала» с форой (-2) с коэффициентом 1,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Ковентри» состоится 21 августа 2026 года в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.

«Арсенал» – «Ковентри»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Англии 2026/202

1.90
Победа «Арсенала» с форой (-2)
Сделать ставку
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Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига Ковентри Арсенал
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