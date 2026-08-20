Матч 1 тура чемпионата Англии между лондонским «Арсеналом» и «Ковентри» пройдет 21 августа 2026 года на «Эмирейтс». Хозяева традиционно сильны дома и подходят к сезону после победы в Суперкубке Англии над «Манчестер Сити» (3:0). Гости, в свою очередь, выдали впечатляющую беспроигрышную серию из одиннадцати матчей и готовы удивить фаворита на старте сезона. Сумеет ли «Ковентри» прервать гегемонию «Арсенала» в очных встречах, или лондонцы подтвердят статус фаворита перед родными трибунами?

Кто победит в матче

«Арсенал» является безоговорочным фаворитом благодаря классу, домашнему полю и историческому преимуществу над соперником. Команда не проигрывает в семи из девяти последних домашних матчей, а в среднем за пять игр забивает 2,00 гола. «Канониры» забивают в тринадцати последних матчах подряд, а в очных встречах с «Ковентри» их атака стабильна – они забивают в одиннадцати последних играх против этого соперника. Несмотря на товарищеские поражения от «Бетиса» (1:3) и ничью с «Комо» (1:1, победа по пенальти), победа над «Манчестер Сити» в Суперкубке подтверждает высокий уровень готовности к официальным матчам. Проблемой может стать оборона – в среднем «Арсенал» пропускает 1,20 гола за последние пять игр и делает это в пяти из семи последних встреч, что дает «Ковентри» шанс на гол.

«Ковентри» подходит к матчу с отличной формой – команда не проигрывает в одиннадцати последних официальных и товарищеских матчах. В атаке гости эффективны: в среднем 2,40 гола за последние пять игр, а в шести из восьми последних встреч они забивали. Оборона «Ковентри» выглядит образцово – всего 0,40 пропущенного мяча в среднем за пять последних матчей. В товарищеских встречах они уверенно обыграли «Монако» (2:0) и «Эспаньол» (3:1), а в конце прошлого сезона в Чемпионшипе разгромили «Уотфорд» (4:0). Однако очная статистика против «Арсенала» удручающая – лондонцы выиграли пять последних встреч и забивают им с завидной регулярностью.

Итоговый вывод: несмотря на впечатляющую форму «Ковентри», «Арсенал» остается фаворитом благодаря домашнему полю, классу и полному доминированию в очных встречах. Оборона гостей может сдержать атаку хозяев какое-то время, но вряд ли устоит на протяжении всех 90 минут. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Арсенал» имеет подавляющее преимущество: 39 побед против 13 у «Ковентри», еще 18 матчей завершились вничью. В последних пяти очных встречах неизменно побеждал «Арсенал», причем в Кубке Англии 2014 года – 4:0, а в Кубке лиги 2012 года – 6:1. «Ковентри» в последний раз обыгрывал «Арсенал» в 2001 году, и та победа была единственной в Премьер-лиге. Текущая форма «Ковентри» впечатляет, но исторический фактор и класс соперника перевешивают. «Арсенал» дома редко проигрывает, а «Ковентри», несмотря на серию, вряд ли сможет прервать 25-летнее безвыигрышное турне в очных матчах с «канонирами».

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Арсенала» в основное время. Домашнее поле, превосходство в классе и полное доминирование в очных встречах не оставляют сомнений в исходе. «Ковентри» покажет характер, но его оборона вряд ли выдержит давление хозяев на «Эмирейтс». Рекомендуемая ставка – победа «Арсенала» с форой (-2) с коэффициентом 1,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Ковентри» состоится 21 августа 2026 года в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.