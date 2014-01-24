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Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Ковентри
Арсенал - Ковентри: обзор матча 24 января 2014
Арсенал
24.01.2014, пятница, 23:45
Англия. Кубок, 4 раунд
4 : 0
Завершен
Ковентри
14'
Л. Подольски
25'
Л. Подольски
83'
О. Жиру
88'
С. Касорла
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Ковентри
ГОЛ! 4:0!
С. Касорла
88'
87'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Ф. Мусса
ГОЛ! 3:0!
О. Жиру
Пас отдал
К. Гиббс
83'
Замена
О. Жиру
️️️️
Л. Подольски
79'
Замена
Г. Зелалем
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
71'
Замена
С. Касорла
️️️️
Н. Бендтнер
70'
Желтая карточка
Д. Уилшир
39'
ГОЛ! 2:0!
Л. Подольски
Пас отдал
П. Мертезакер
25'
ГОЛ! 1:0!
Л. Подольски
Пас отдал
М. Озил
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛП
10
Джек Уилшир
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ковентри
1
Джо Мерфи
ВР
4
Эндрю Уэбстер
ЛЗ
3
Блэйр Адамс
ЦЗ
3
Даниэль Сиборн
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ПЗ
44
Франк Мусса
ЛП
13
Джон Флек
ЦП
8
Конор Томас
ЦП
7
Карл Бэйкер
ПП
11
Леон Кларк
ЦФ
17
Билли Дэниэлс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Арсенал
2
Эмилиано Вивиано
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
35
Гедион Зелалем
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Ковентри
26
Ли Бердж
ВР
19
Джордан Уиллис
ЦЗ
18
Аарон Филлипс
ЦЗ
3
Райан Хэйнс
ЦЗ
33
Джордан Кларк
ЦЗ
16
Адам Бартон
ЦП
12
Дензел Слагер
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Фабиански
3
Гиббс
6
Косиельни
4
Мертезакер
6
Дженкинсон
10
Уилшир
10
Подольски
21
Окслэд-Чемберлен
10
Озил
7
Гнабри
32
Бендтнер
4-4-2
1
Мерфи
29
Кристи
3
Адамс
3
Сиборн
4
Уэбстер
7
Бэйкер
13
Флек
8
Томас
44
Мусса
17
Дэниэлс
11
Кларк
21
Окслэд-Чемберлен
35
Зелалем
35
Зелалем
21
Окслэд-Чемберлен
32
Бендтнер
8
Касорла
8
Касорла
32
Бендтнер
10
Подольски
9
Жиру
9
Жиру
10
Подольски
44
Мусса
33
Кларк
33
Кларк
44
Мусса
Остались в запасе
Арсенал
Ковентри
2
Эмилиано Вивиано
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
12
Дензел Слагер
ЦФ
19
Джордан Уиллис
ЦЗ
16
Адам Бартон
ЦП
18
Аарон Филлипс
ЦЗ
3
Райан Хэйнс
ЦЗ
26
Ли Бердж
ВР
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
2
Эмилиано Вивиано
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Остались в запасе
12
Дензел Слагер
ЦФ
19
Джордан Уиллис
ЦЗ
16
Адам Бартон
ЦП
18
Аарон Филлипс
ЦЗ
3
Райан Хэйнс
ЦЗ
26
Ли Бердж
ВР
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Арсенал - Ковентри
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ковентри
4 : 1
12.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:40 (прямая)
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