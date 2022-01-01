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Команды
Ковентри
Состав
€ 250 млн
Ковентри - состав команды
Ковентри
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Сити оф Ковентри
Сайт:
http://www.ccfc.premiumtv.co.uk
Тренер:
Фрэнк Лэмпард
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
25
Бентли Дэниэл
Вра
33
€ 0.8 млн
13
Уилсон Бен
Вра
34
€ 0.3 млн
19
Carl Rushworth
Вра
-
27
ван Эвейк Милан
Защ
26
€ 22 млн
4
Томас Бобби
Защ
25
€ 16 млн
24
Аменда Ауреле
Защ
23
€ 10 млн
3
Дасилва Джей
Защ
28
€ 9 млн
2
Пайннок Этан
Защ
33
€ 3 млн
22
Латибодье Джоэль
Защ
26
€ 3 млн
26
Вулфенден Люк
Защ
27
€ 2 млн
21
Бидуэлл Джейк
Защ
33
€ 0.6 млн
20
Кесслер-Хейден Кейн
Защ
23
-
12
Stephen Mfuni
Защ
-
5
Радони Джек
Пол
25
€ 20 млн
29
Торп Виктор
Пол
27
€ 14 млн
38
Хамер Густаво
Пол
29
€ 14 млн
8
Йиренки Калеб
Пол
20
€ 10 млн
28
Экклз Джош
Пол
26
€ 9 млн
16
Ониика Фрэнк
Пол
28
€ 8 млн
6
Гримес Мэтт
Пол
31
€ 5 млн
8
Аллен Джейми
Пол
31
€ 0.5 млн
24
Jahnoah Markelo
Пол
-
49
Шериф Сидики
Нап
19
€ 18 млн
11
Райт Хаджи
Нап
28
€ 16 млн
23
Томас-Асанте Брэндон
Нап
27
€ 16 млн
10
Мэйсон-Кларк Эфрон
Нап
27
€ 16 млн
17
Чауна Лум
Нап
23
€ 13 млн
9
Симмс Эллис
Нап
25
€ 12 млн
14
Авонийи Тайво
Нап
29
€ 8 млн
7
Сакамото Тацухиро
Нап
29
€ 4.5 млн
Всего игроков: 30, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 9, нападающих: 8
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