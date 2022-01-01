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Ковентри
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Сити оф Ковентри
Сайт:
http://www.ccfc.premiumtv.co.uk
Тренер:
Фрэнк Лэмпард
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
16.09 | 22:00
Ковентри
- : -
Астон Вилла
19.09 | 19:30
Ноттингем Форест
- : -
Ковентри
12.10 | 22:00
Ковентри
- : -
Ньюкасл
19.10 | 22:00
Тоттенхэм
- : -
Ковентри
24.10 | 17:00
Ковентри
- : -
Фулхэм
31.10 | 18:00
Ковентри
- : -
Сандерленд
07.11 | 18:00
Эвертон
- : -
Ковентри
21.11 | 18:00
Ковентри
- : -
Кристал Пэлас
28.11 | 18:00
Лидс
- : -
Ковентри
02.12 | 23:00
Ковентри
- : -
Ипсвич Таун
05.12 | 18:00
Манчестер Юнайтед
- : -
Ковентри
12.12 | 18:00
Ковентри
- : -
Астон Вилла
19.12 | 18:00
Борнмут
- : -
Ковентри
27.12 | 17:00
Ковентри
- : -
Челси
30.12 | 22:30
Ковентри
- : -
Брентфорд
02.01 | 18:00
Ливерпуль
- : -
Ковентри
06.01 | 22:30
Ипсвич Таун
- : -
Ковентри
16.01 | 18:00
Ковентри
- : -
Эвертон
23.01 | 18:00
Сандерленд
- : -
Ковентри
30.01 | 18:00
Ковентри
- : -
Лидс
06.02 | 18:00
Кристал Пэлас
- : -
Ковентри
10.02 | 23:00
Ковентри
- : -
Ливерпуль
20.02 | 18:00
Брентфорд
- : -
Ковентри
27.02 | 18:00
Ковентри
- : -
Борнмут
03.03 | 23:00
Челси
- : -
Ковентри
13.03 | 18:00
Ковентри
- : -
Манчестер Сити
20.03 | 18:00
Брайтон
- : -
Ковентри
10.04 | 17:00
Ковентри
- : -
Арсенал
17.04 | 17:00
Халл Сити
- : -
Ковентри
24.04 | 17:00
Астон Вилла
- : -
Ковентри
01.05 | 17:00
Ковентри
- : -
Манчестер Юнайтед
08.05 | 17:00
Ньюкасл
- : -
Ковентри
15.05 | 17:00
Ковентри
- : -
Тоттенхэм
23.05 | 17:00
Фулхэм
- : -
Ковентри
30.05 | 18:00
Ковентри
- : -
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