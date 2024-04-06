Рио Фердинанд объяснил, почему не стал тренером

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд рассказал, почему отказался от тренерской карьеры.

«Я хотел тренировать, получал лицензию. Мы были на одном курсе с Руни, Кэрриком, О′Ши. Но у меня произошла ситуация в личной жизни, которая не позволяла отдаваться работе в режиме 24/7.

Я был нужен своим детям. Да, я работаю [экспертом на ТВ], но я постоянно на связи, могу быть с ними, посещать родительские собрания. Тренеры все это пропускают. Поэтому мне пришлось очень быстро принять решение», – заявил Фердинанд.