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    Рио Фердинанд объяснил, почему не стал тренером

    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд рассказал, почему отказался от тренерской карьеры.

    «Я хотел тренировать, получал лицензию. Мы были на одном курсе с Руни, Кэрриком, О′Ши. Но у меня произошла ситуация в личной жизни, которая не позволяла отдаваться работе в режиме 24/7.

    Я был нужен своим детям. Да, я работаю [экспертом на ТВ], но я постоянно на связи, могу быть с ними, посещать родительские собрания. Тренеры все это пропускают. Поэтому мне пришлось очень быстро принять решение», – заявил Фердинанд.

    • В 2015 году умерла жена экс-футболиста Ребекка Эллисон.
    • У нее было онкологическое заболевание.
    • В 2019-м Фердинанд женился во второй раз. У Рио 5 детей: 3 – от первого брака, 2 – от второго.

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    Источник: The Sun

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    06.04.2024 13:26
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