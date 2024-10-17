Реакция Рио Фердинанда на запрет Фергюсону посещать раздевалку «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил действия клуба в отношении сэра Алекса Фергюсона.

82-летнему шотландцу запретили заходить в раздевалку команды после матчей.

Также его сместили с должности посла «МЮ», что позволит клубу экономить около 2 млн фунтов ежегодно.

«Если сэра Алекса можно отстранить, то в «Манчестер Юнайтед» никто не в безопасности – теперь это может случиться с каждым.

Ineos посылает сигнал любому человеку в клубе?!» – написал Фердинанд в соцсетях.