Реакция Рио Фердинанда на запрет Фергюсону посещать раздевалку «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил действия клуба в отношении сэра Алекса Фергюсона.
- 82-летнему шотландцу запретили заходить в раздевалку команды после матчей.
- Также его сместили с должности посла «МЮ», что позволит клубу экономить около 2 млн фунтов ежегодно.
«Если сэра Алекса можно отстранить, то в «Манчестер Юнайтед» никто не в безопасности – теперь это может случиться с каждым.
Ineos посылает сигнал любому человеку в клубе?!» – написал Фердинанд в соцсетях.
- Фергюсон возглавлял «Юнайтед» на протяжении 26 сезонов.
- Это самый успешный тренер в истории команды (38 трофеев).
- Он закончил карьеру в 2013 году.
Источник: Goal