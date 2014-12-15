Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рио Фердинанд - статистика

    Защитник
    Имя Рио
    Фамилия Фердинанд
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Пекхэм
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 ноября 1978 (44 года)
    Рост 191
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куинз Парк Рейнджерс 11 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.03.2015 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Эвертон (Ливерпуль)
    07.03.2015 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Тоттенхэм (Лондон)
    21.02.2015 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    10.02.2015 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 0:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    70'
    17.01.2015 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:2 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    01.01.2015 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Суонси (Суонси)
    28.12.2014 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    26.12.2014 1' -90' Арсенал (Лондон) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    26'
    20.12.2014 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    15.12.2014 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 3:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    06.12.2014 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:0 Бернли (Бернли)
    02.12.2014 Был в запасе Суонси (Суонси) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    29.11.2014 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:2 Лестер (Лестер)
    27.10.2014 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    19.10.2014 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:3 Ливерпуль (Ливерпуль)
    05.10.2014 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    27.09.2014 1' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    20.09.2014 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    14.09.2014 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 4:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    30.08.2014 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:0 Сандерленд (Сандерленд)
    24.08.2014 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 4:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    16.08.2014 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    • Читайте нас: 
    11