|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куинз Парк Рейнджерс
|11
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.03.2015
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|07.03.2015
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|21.02.2015
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|10.02.2015
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|70'
|17.01.2015
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|01.01.2015
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Суонси (Суонси)
|28.12.2014
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|26.12.2014
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|26'
|20.12.2014
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|15.12.2014
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|06.12.2014
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:0
|Бернли (Бернли)
|02.12.2014
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|29.11.2014
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:2
|Лестер (Лестер)
|27.10.2014
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|19.10.2014
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|05.10.2014
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|27.09.2014
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|20.09.2014
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|14.09.2014
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|4:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|30.08.2014
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|24.08.2014
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|4:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|16.08.2014
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)