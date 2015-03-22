Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рио Фердинанд - статистика

Завершил карьеру
7 ноября 1978 (47), Пекхэм
#5 | Защитник
191 см | 85 кг
Англия
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куинз Парк Рейнджерс
11
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
22.03.2015
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
07.03.2015
Тоттенхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Халл Сити
2 : 1
21.02.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Сандерленд
0 : 2
10.02.2015
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
70'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 2
17.01.2015
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
01.01.2015
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
28.12.2014
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Арсенал
2 : 1
26.12.2014
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
26'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
20.12.2014
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Эвертон
3 : 1
15.12.2014
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
06.12.2014
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Суонси
2 : 0
02.12.2014
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
29.11.2014
Лестер
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
27.10.2014
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 3
19.10.2014
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вест Хэм
2 : 0
05.10.2014
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Саутгемптон
2 : 1
27.09.2014
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
20.09.2014
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 0
14.09.2014
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
30.08.2014
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Тоттенхэм
4 : 0
24.08.2014
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
16.08.2014
Халл Сити
1' - 90'
Главные новости
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
2
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
75
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
Вчера, 21:27
18
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
Вчера, 20:54
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+