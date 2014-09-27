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Саутгемптон - Куинз Парк Рейнджерс
Саутгемптон - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 27 сентября 2014
Саутгемптон
27.09.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
54'
Р. Бертранд
68'
Г. Пелле
66'
Ч. Остин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
М. Таргетт
️️️️
Д. Тадич
90'
+1
77'
Замена
Б. Замора
️️️️
Э. Варгас
Замена
Д. Корк
️️️️
В. Ваньяма
69'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
С. Мане
68'
ГОЛ! 2:1!
Г. Пелле
Пас отдал
Д. Тадич
68'
66'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Остин
Пас отдал
Э. Варгас
58'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
М. Филлипс
ГОЛ! 1:0!
Р. Бертранд
Пас отдал
С. Мане
54'
Желтая карточка
С. Мане
33'
30'
Желтая карточка
К. Хенри
Желтая карточка
Н. Клайн
27'
11'
Замена
К. Хенри
️️️️
Сандро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
30
Сандро
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
4-1-2-2-1
17
Форстер
5
Бертранд
6
Фонте
23
Алдервейрелд
17
Клайн
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
2
Ваньяма
10
Мане
10
Тадич
9
Пелле
4-1-3-2
31
Грин
22
Исла
2
Траоре
5
Фердинанд
29
Колкер
8
Фер
25
Филлипс
19
Кранчар
30
Сандро
32
Остин
11
Варгас
10
Тадич
23
Таргетт
23
Таргетт
10
Тадич
2
Ваньяма
4
Корк
4
Корк
2
Ваньяма
10
Мане
7
Лонг
7
Лонг
10
Мане
30
Сандро
20
Хенри
20
Хенри
30
Сандро
25
Филлипс
30
Хойлетт
30
Хойлетт
25
Филлипс
11
Варгас
25
Замора
25
Замора
11
Варгас
Остались в запасе
Саутгемптон
Куинз Парк Рейнджерс
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
1
Келвин Дэвис
ВР
6
Харрисон Рид
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
1
Келвин Дэвис
ВР
6
Харрисон Рид
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Саутгемптон - Куинз Парк Рейнджерс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Сент-Мэри
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