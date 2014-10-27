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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Куинз Парк Рейнджерс - Астон Вилла
Куинз Парк Рейнджерс - Астон Вилла: обзор матча 27 октября 2014
Куинз Парк Рейнджерс
27.10.2014, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Астон Вилла
17'
Ч. Остин
69'
Ч. Остин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Астон Вилла
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Л. Фер
90'
+2
Замена
А. Траоре
️️️️
Э. Варгас
87'
77'
Желтая карточка
М. Лоутон
70'
Замена
Д. Коул
️️️️
Э. Вествуд
70'
Замена
Д. Бент
️️️️
А. Вайманн
ГОЛ! 2:0!
Ч. Остин
Пас отдал
Э. Варгас
69'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Б. Замора
63'
58'
Желтая карточка
А. Вайманн
ГОЛ! 1:0!
Ч. Остин
Пас отдал
Б. Замора
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
20
Карл Хенри
ЦП
30
Сандро
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Куинз Парк Рейнджерс
28
Брайн Мерфи
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
12
Джо Коул
АП
10
Даррен Бент
ЦФ
4-1-2-3
31
Грин
3
Юн Сук-Йон
29
Колкер
22
Данн
22
Исла
8
Фер
20
Хенри
30
Сандро
11
Варгас
32
Остин
25
Замора
4-1-2-3
1
Гьюзан
38
Лоутон
26
Кларк
12
Влаар
26
Сиссоко
8
Вествуд
8
Клеверли
15
Санчес
18
Вайманн
11
Агбонлахор
20
Бентеке
11
Варгас
2
Траоре
2
Траоре
11
Варгас
8
Фер
19
Кранчар
19
Кранчар
8
Фер
25
Замора
30
Хойлетт
30
Хойлетт
25
Замора
8
Вествуд
12
Коул
12
Коул
8
Вествуд
18
Вайманн
10
Бент
10
Бент
18
Вайманн
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Астон Вилла
28
Брайн Мерфи
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Гарри Реднапп
24
Шей Гивен
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
25
Мэтт Филлипс
ПП
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Астон Вилла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Лофтус Роуд
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