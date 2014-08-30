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Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд
Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд: обзор матча 30 августа 2014
Куинз Парк Рейнджерс
30.08.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Сандерленд
45+2'
Ч. Остин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд
90'
+2
Желтая карточка
Э. Джаккерини
Замена
А. Таарабт
️️️️
Л. Фер
90'
Замена
А. Траоре
️️️️
Д. Хойлетт
83'
82'
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
С. Вергини
69'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
Д. Родуэлл
69'
Замена
У. Бакли
️️️️
С. Флетчер
Замена
Б. Замора
️️️️
Ч. Остин
69'
Желтая карточка
Д. Матч
57'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Остин
Пас отдал
Л. Фер
45'
+2
37'
Желтая карточка
Л. Каттермол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
77
Джордон Матч
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Куинз Парк Рейнджерс
28
Брайн Мерфи
ВР
22
Ричард Данн
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
4-1-4-1
31
Грин
5
Фердинанд
6
Хилл
29
Колкер
22
Исла
8
Фер
77
Матч
8
Бартон
30
Хойлетт
25
Филлипс
32
Остин
4-4-2
1
Манноне
2
Вергини
16
О'Ши
30
Браун
15
ван Анхолт
11
Джонсон
7
Ларссон
6
Родуэлл
6
Каттермол
26
Флетчер
13
Уикхэм
30
Хойлетт
2
Траоре
2
Траоре
30
Хойлетт
8
Фер
49
Таарабт
49
Таарабт
8
Фер
32
Остин
25
Замора
25
Замора
32
Остин
6
Родуэлл
15
Джаккерини
15
Джаккерини
6
Родуэлл
26
Флетчер
11
Бакли
11
Бакли
26
Флетчер
2
Вергини
17
Алтидор
17
Алтидор
2
Вергини
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Сандерленд
28
Брайн Мерфи
ВР
22
Ричард Данн
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
22
Ричард Данн
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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