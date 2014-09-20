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Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити: обзор матча 20 сентября 2014
Куинз Парк Рейнджерс
20.09.2014, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Сток Сити
42'
П. Крауч (АГ)
88'
Н. Кранчар
11'
М. Диуф
51'
П. Крауч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити
88'
Желтая карточка
С. Сидуэлл
ГОЛ! 2:2!
Н. Кранчар
88'
Желтая карточка
Л. Фер
85'
84'
Желтая карточка
Р. Шоукросс
81'
Желтая карточка
М. Диуф
79'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
В. Мозес
Желтая карточка
А. Траоре
74'
70'
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
Ч. Адам
Замена
Б. Замора
️️️️
Э. Варгас
70'
51'
ГОЛ! 1:2!
П. Крауч
Пас отдал
В. Мозес
Замена
К. Хенри
️️️️
Д. Матч
50'
45'
+2
Желтая карточка
Э. Питерс
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
П. Крауч
42'
Замена
М. Филлипс
️️️️
Д. Бартон
34'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Диуф
Пас отдал
П. Крауч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
77
Джордон Матч
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4-1-3-2
31
Грин
2
Траоре
5
Фердинанд
29
Колкер
22
Исла
8
Фер
77
Матч
19
Кранчар
8
Бартон
11
Варгас
32
Остин
4-4-2
31
Бегович
27
Бардсли
17
Шоукросс
36
Уилсон
33
Питерс
11
Мозес
12
Уилэн
15
Н'Зонзи
16
Адам
15
Крауч
92
Диуф
77
Матч
20
Хенри
20
Хенри
77
Матч
8
Бартон
25
Филлипс
25
Филлипс
8
Бартон
11
Варгас
25
Замора
25
Замора
11
Варгас
16
Адам
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
16
Адам
11
Мозес
7
Арнаутович
7
Арнаутович
11
Мозес
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Сток Сити
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Лофтус Роуд
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