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Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 21 февраля 2015
Халл Сити
21.02.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
16'
Н. Елавич
89'
Д. Н'Дойе
40'
Ч. Остин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс
ГОЛ! 2:1!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
Р. Брэди
89'
Замена
С. Алуко
️️️️
Д. Мейлер
82'
80'
Желтая карточка
М. Филлипс
78'
Замена
А. Траоре
️️️️
Н. Кранчар
75'
Желтая карточка
М. Сарате
75'
Замена
М. Сарате
️️️️
Ч. Остин
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Д. Ливермор
67'
64'
Замена
М. Доугти
️️️️
Б. Замора
58'
Желтая карточка
Б. Замора
Замена
Г. Рамирес
️️️️
А. Брюс
53'
40'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Остин
Пас отдал
М. Филлипс
33'
Красная карточка
Д. Бартон
33'
Желтая карточка
Д. Ферлонг
ГОЛ! 1:0!
Н. Елавич
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
16
Майкл Доугти
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
4-1-3-2
1
МакГрегор
20
Доусон
4
Брюс
5
МакШейн
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
11
Брэди
7
Мейлер
23
Хаддлстоун
18
Елавич
14
Н'Дойе
4-4-2
31
Грин
2
Ферлонг
5
Фердинанд
29
Колкер
3
Юн Сук-Йон
25
Филлипс
19
Кранчар
8
Бартон
20
Хенри
25
Замора
32
Остин
7
Мейлер
14
Алуко
14
Алуко
7
Мейлер
4
Брюс
11
Рамирес
11
Рамирес
4
Брюс
8
Ливермор
11
Эрнандес
11
Эрнандес
8
Ливермор
19
Кранчар
2
Траоре
2
Траоре
19
Кранчар
25
Замора
16
Доугти
16
Доугти
25
Замора
32
Остин
9
Сарате
9
Сарате
32
Остин
Остались в запасе
Халл Сити
Куинз Парк Рейнджерс
22
Стефен Харпер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
29
Алекс МакКарти
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Крис Рэмси
Статистика матча Халл Сити - Куинз Парк Рейнджерс
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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