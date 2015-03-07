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Куинз Парк Рейнджерс - Тоттенхэм
Куинз Парк Рейнджерс - Тоттенхэм: обзор матча 07 марта 2015
Куинз Парк Рейнджерс
07.03.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
75'
Сандро
34'
Г. Кейн
68'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Тоттенхэм
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
Сандро
90'
+3
88'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
К. Эриксен
Замена
Р. Грего-Кокс
️️️️
К. Хенри
88'
80'
Желтая карточка
Р. Мэйсон
79'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Н. Шадли
ГОЛ! 1:2!
Сандро
Пас отдал
Б. Замора
75'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
М. Исла
71'
68'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кейн
Пас отдал
Р. Мэйсон
65'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Э. Таунсенд
62'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
Желтая карточка
К. Хенри
60'
34'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Э. Таунсенд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
20
Карл Хенри
ЦП
30
Сандро
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
41
Брендон Комли
ЦП
39
Рис Грего-Кокс
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
3-2-3-2
31
Грин
29
Колкер
5
Фердинанд
5
Онуоха
3
Юн Сук-Йон
22
Исла
20
Хенри
30
Сандро
25
Филлипс
25
Замора
32
Остин
4-1-2-2-1
1
Льорис
2
Уокер
15
Дайер
14
Вертонген
4
Дэвис
8
Мэйсон
89
Шадли
6
Бенталеб
25
Таунсенд
24
Эриксен
9
Кейн
20
Хенри
39
Грего-Кокс
39
Грего-Кокс
20
Хенри
30
Сандро
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
30
Сандро
22
Исла
30
Хойлетт
30
Хойлетт
22
Исла
24
Эриксен
21
Стамбули
21
Стамбули
24
Эриксен
25
Таунсенд
8
Дембеле
8
Дембеле
25
Таунсенд
89
Шадли
9
Ламела
9
Ламела
89
Шадли
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Тоттенхэм
41
Брендон Комли
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
Главный тренер
Крис Рэмси
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
41
Брендон Комли
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Тоттенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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