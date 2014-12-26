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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Куинз Парк Рейнджерс
Арсенал - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 26 декабря 2014
Арсенал
26.12.2014, пятница, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
37'
А. Санчес
65'
Т. Росицки
79'
Ч. Остин (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
Ф. Коклен
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Н. Кранчар
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Д. Уэлбек
88'
Замена
К. Чамберс
️️️️
Т. Росицки
83'
79'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ч. Остин
71'
Замена
Б. Замора
️️️️
Д. Матч
69'
Желтая карточка
Д. Хойлетт
ГОЛ! 2:0!
Т. Росицки
Пас отдал
А. Санчес
65'
62'
Замена
Л. Фер
️️️️
К. Хенри
61'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
А. Траоре
54'
Желтая карточка
Д. Матч
Красная карточка
О. Жиру
53'
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
Пас отдал
К. Гиббс
37'
26'
Желтая карточка
Р. Фердинанд
Пенальти не реализован!
А. Санчес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
18
Начо Монреаль
ПЗ
20
Матье Фламини
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
2
Арман Траоре
ЛАЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
(К)
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
4-1-2-3
13
Щесны
3
Гиббс
26
Дебюши
4
Мертезакер
18
Монреаль
20
Фламини
8
Касорла
10
Росицки
18
Уэлбек
9
Жиру
4
Санчес
4-1-3-2
31
Грин
22
Исла
29
Колкер
5
Фердинанд
5
Онуоха
2
Траоре
19
Кранчар
77
Матч
20
Хенри
11
Варгас
32
Остин
10
Росицки
12
Чамберс
12
Чамберс
10
Росицки
18
Уэлбек
13
Коклен
13
Коклен
18
Уэлбек
20
Хенри
8
Фер
8
Фер
20
Хенри
2
Траоре
30
Хойлетт
30
Хойлетт
2
Траоре
77
Матч
25
Замора
25
Замора
77
Матч
Остались в запасе
Арсенал
Куинз Парк Рейнджерс
1
Давид Оспина
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
29
Алекс МакКарти
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Арсенал - Куинз Парк Рейнджерс
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 19:55 (прямая)
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