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Эвертон - Куинз Парк Рейнджерс
Эвертон - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 15 декабря 2014
Эвертон
15.12.2014, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
33'
Р. Баркли
43'
К. Миральяс
53'
С. Нейсмит
80'
Б. Замора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
А. Коне
️️️️
К. Миральяс
90'
+1
89'
Желтая карточка
Д. Матч
89'
Замена
Б. Замора
️️️️
М. Филлипс
Желтая карточка
Л. Бэйнс
86'
80'
ГОЛ! 3:1!
Б. Замора
77'
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Л. Фер
Замена
С. Это'О
️️️️
Р. Лукаку
77'
Замена
С. Пиенаар
️️️️
Э. МакГиди
73'
ГОЛ! 3:0!
С. Нейсмит
Пас отдал
Э. МакГиди
53'
ГОЛ! 2:0!
К. Миральяс
43'
ГОЛ! 1:0!
Р. Баркли
Пас отдал
Р. Лукаку
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
8
Джоуи Бартон
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Эвертон
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
2
Аруна Коне
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Ховард
3
Бэйнс
25
Дистен
19
Ягиелка
23
Коулмен
17
Бешич
6
Баркли
46
МакГиди
87
Миральяс
14
Нейсмит
9
Лукаку
4-1-4-1
31
Грин
22
Исла
5
Онуоха
22
Данн
3
Юн Сук-Йон
8
Фер
25
Филлипс
77
Матч
30
Хойлетт
8
Бартон
11
Варгас
46
МакГиди
20
Пиенаар
20
Пиенаар
46
МакГиди
87
Миральяс
2
Коне
2
Коне
87
Миральяс
9
Лукаку
9
Это'О
9
Это'О
9
Лукаку
8
Фер
19
Кранчар
19
Кранчар
8
Фер
25
Филлипс
25
Замора
25
Замора
25
Филлипс
Остались в запасе
Эвертон
Куинз Парк Рейнджерс
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Мартинес
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Эвертон - Куинз Парк Рейнджерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Гудисон Парк
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