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Сандерленд - Куинз Парк Рейнджерс
Сандерленд - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 10 февраля 2015
Сандерленд
10.02.2015, вторник, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
17'
Л. Фер
45+1'
Б. Замора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Куинз Парк Рейнджерс
85'
Замена
М. Доугти
️️️️
М. Исла
Желтая карточка
Р. Альварес
83'
Замена
С. Флетчер
️️️️
К. Уикхэм
82'
78'
Желтая карточка
Д. Бартон
75'
Замена
М. Сарате
️️️️
Л. Фер
70'
Желтая карточка
Р. Фердинанд
Замена
У. Браун
️️️️
А. Ревейер
63'
52'
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
М. Филлипс
Замена
Р. Альварес
️️️️
Ж. Гомес
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Б. Замора
Пас отдал
М. Филлипс
Желтая карточка
С. Ларссон
41'
35'
Желтая карточка
Б. Замора
17'
ГОЛ! 0:1!
Л. Фер
Пас отдал
М. Филлипс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
20
Карл Хенри
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
42
Лайам Эгню
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
16
Майкл Доугти
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
4-4-2
25
Пантилимон
15
ван Анхолт
16
О'Ши
2
Вергини
15
Ревейер
7
Ларссон
23
Бридкатт
16
Гомес
11
Джонсон
13
Уикхэм
9
Дефо
4-1-4-1
31
Грин
22
Исла
5
Фердинанд
29
Колкер
3
Юн Сук-Йон
8
Фер
25
Филлипс
8
Бартон
19
Кранчар
20
Хенри
25
Замора
15
Ревейер
30
Браун
30
Браун
15
Ревейер
16
Гомес
11
Альварес
11
Альварес
16
Гомес
13
Уикхэм
26
Флетчер
26
Флетчер
13
Уикхэм
25
Филлипс
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
25
Филлипс
22
Исла
16
Доугти
16
Доугти
22
Исла
8
Фер
9
Сарате
9
Сарате
8
Фер
Остались в запасе
Сандерленд
Куинз Парк Рейнджерс
42
Лайам Эгню
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
29
Алекс МакКарти
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
Главный тренер
Крис Рэмси
Остались в запасе
42
Лайам Эгню
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Крис Рэмси
Статистика матча Сандерленд - Куинз Парк Рейнджерс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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