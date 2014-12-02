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Суонси - Куинз Парк Рейнджерс
Суонси - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 02 декабря 2014
Суонси
02.12.2014, вторник, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
78'
К. Сун-Юн
83'
У. Раутледж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
Г. Сигурдссон
87'
ГОЛ! 2:0!
У. Раутледж
Пас отдал
Н. Дайер
83'
80'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Д. Бартон
Замена
Д. Шелви
️️️️
Л. Бриттон
79'
ГОЛ! 1:0!
К. Сун-Юн
Пас отдал
В. Бони
78'
Желтая карточка
Л. Бриттон
77'
Желтая карточка
Н. Тэйлор
71'
Замена
Н. Дайер
️️️️
Д. Монтеро
70'
57'
Желтая карточка
Л. Фер
37'
Желтая карточка
Д. Бартон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
77
Джордон Матч
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Фабиански
3
Тэйлор
5
Бартли
5
Уилльямс
6
Ричардс
7
Бриттон
10
Монтеро
40
Ки Сун-Юн
15
Раутледж
10
Сигурдссон
2
Бони
4-1-3-2
31
Грин
29
Колкер
5
Онуоха
22
Данн
3
Юн Сук-Йон
8
Фер
19
Кранчар
8
Бартон
20
Хенри
11
Варгас
32
Остин
7
Бриттон
26
Шелви
26
Шелви
7
Бриттон
10
Сигурдссон
14
Кэрролл
14
Кэрролл
10
Сигурдссон
10
Монтеро
12
Дайер
12
Дайер
10
Монтеро
8
Бартон
30
Хойлетт
30
Хойлетт
8
Бартон
Остались в запасе
Суонси
Куинз Парк Рейнджерс
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
77
Джордон Матч
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
77
Джордон Матч
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Суонси - Куинз Парк Рейнджерс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Либерти
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Суонси
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