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АПЛ 2026/2027
Куинз Парк Рейнджерс - Манчестер Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс - Манчестер Юнайтед: обзор матча 17 января 2015
Куинз Парк Рейнджерс
17.01.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
58'
М. Феллайни
90+3'
Д. Уилсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Манчестер Юнайтед
90'
+4
Замена
А. Эррера
️️️️
А. Ди Мария
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Д. Уилсон
Желтая карточка
К. Хилл
81'
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Б. Замора
79'
Замена
А. Таарабт
️️️️
Л. Фер
69'
67'
Желтая карточка
М. Рохо
Желтая карточка
М. Исла
59'
58'
ГОЛ! 0:1!
М. Феллайни
Пас отдал
Л. Валенсия
57'
Замена
Д. Уилсон
️️️️
Д. Эванс
Замена
С. Колкер
️️️️
Р. Данн
46'
46'
Замена
М. Феллайни
️️️️
Х. Мата
45'
+1
Желтая карточка
Х. Мата
Желтая карточка
Д. Бартон
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
6
Клинт Хилл
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
8
Джоуи Бартон
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПАЗ
16
Майкл Кэррик
ОП
32
Уэйн Руни
(К)
АП
64
Хуан Мата
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Манчестер Юнайтед
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
4-1-2-3
31
Грин
6
Хилл
5
Онуоха
22
Данн
22
Исла
8
Фер
8
Бартон
20
Хенри
11
Варгас
25
Замора
32
Остин
4-2-3-1
43
Де Хеа
5
Рохо
4
Джонс
35
Эванс
17
Блинд
25
Валенсия
16
Кэррик
11
Ди Мария
64
Мата
32
Руни
9
Фалькао
22
Данн
29
Колкер
29
Колкер
22
Данн
8
Фер
49
Таарабт
49
Таарабт
8
Фер
25
Замора
19
Кранчар
19
Кранчар
25
Замора
64
Мата
25
Феллайни
25
Феллайни
64
Мата
11
Ди Мария
21
Эррера
21
Эррера
11
Ди Мария
35
Эванс
21
Уилсон
21
Уилсон
35
Эванс
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Манчестер Юнайтед
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Манчестер Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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