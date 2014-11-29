Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Куинз Парк Рейнджерс - Лестер
Куинз Парк Рейнджерс - Лестер: обзор матча 29 ноября 2014
Куинз Парк Рейнджерс
29.11.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
3 : 2
Завершен
Лестер
37'
У. Морган (АГ)
45'
Л. Фер
73'
Ч. Остин
4'
Э. Камбьяссо
67'
Д. Шлупп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Лестер
90'
+5
Желтая карточка
М. Олбрайтон
Желтая карточка
Р. Грин
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Д. Наджент
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Н. Кранчар
90'
+1
89'
Замена
Э. Кинг
️️️️
Э. Камбьяссо
Желтая карточка
Ч. Остин
77'
Замена
Д. Матч
️️️️
Э. Варгас
76'
ГОЛ! 3:2!
Ч. Остин
73'
67'
ГОЛ! 2:2!
Д. Шлупп
60'
Замена
Д. Наджент
️️️️
Л. Ульоа
60'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Р. Марез
Замена
А. Траоре
️️️️
Ю. Сук-Йон
51'
ГОЛ! 2:1!
Л. Фер
45'
Желтая карточка
Ю. Сук-Йон
44'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
У. Морган
37'
4'
ГОЛ! 0:1!
Э. Камбьяссо
Пас отдал
Л. Ульоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
20
Карл Хенри
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
93
Антони Кноккарт
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
4-1-3-2
31
Грин
3
Юн Сук-Йон
5
Онуоха
29
Колкер
22
Исла
8
Фер
20
Хенри
19
Кранчар
8
Бартон
32
Остин
11
Варгас
4-3-1-2
1
Шмейхель
27
Василевски
5
Морган
2
Де Лат
15
Кончески
37
Джеймс
91
Камбьяссо
27
Шлупп
26
Марез
9
Варди
11
Ульоа
3
Юн Сук-Йон
2
Траоре
2
Траоре
3
Юн Сук-Йон
19
Кранчар
30
Хойлетт
30
Хойлетт
19
Кранчар
11
Варгас
77
Матч
77
Матч
11
Варгас
91
Камбьяссо
10
Кинг
10
Кинг
91
Камбьяссо
26
Марез
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
26
Марез
11
Ульоа
35
Наджент
35
Наджент
11
Ульоа
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Лестер
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Гарри Реднапп
93
Антони Кноккарт
ПВ
29
Бен Хамер
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Остались в запасе
93
Антони Кноккарт
ПВ
29
Бен Хамер
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Лестер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
Новости команд
Все
Куинз Парк Рейнджерс
Лестер
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
В «Ахмате» намекнули, что хотят стать чемпионами по аналогии с «Лестером»
15 июня
5
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
В «Ахмате» намекнули, что хотят стать чемпионами по аналогии с «Лестером»
15 июня
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+