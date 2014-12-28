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Куинз Парк Рейнджерс - Кристал Пэлас
Куинз Парк Рейнджерс - Кристал Пэлас: обзор матча 28 декабря 2014
Куинз Парк Рейнджерс
28.12.2014, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Кристал Пэлас
Замена
М. Филлипс
️️️️
Б. Замора
75'
72'
Желтая карточка
Д. Панчеон
67'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
В. Заа
Замена
Э. Варгас
️️️️
Л. Фер
65'
Желтая карточка
Д. Бартон
62'
Желтая карточка
К. Хилл
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
22
Ричард Данн
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
Главный тренер
Кейт Миллен
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
4-1-3-2
31
Грин
22
Данн
6
Хилл
29
Колкер
22
Исла
8
Фер
30
Хойлетт
20
Хенри
8
Бартон
32
Остин
25
Замора
4-5-1
1
Сперони
25
Уорд
5
Мариаппа
24
Данн
17
Делэйни
40
Панчеон
11
МакАртур
11
Боласи
15
Йединак
16
Ледли
10
Заа
25
Замора
25
Филлипс
25
Филлипс
25
Замора
8
Фер
11
Варгас
11
Варгас
8
Фер
10
Заа
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
10
Заа
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Кристал Пэлас
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Кейт Миллен
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Кейт Миллен
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Кристал Пэлас
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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