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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс
Манчестер Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 14 сентября 2014
Манчестер Юнайтед
14.09.2014, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
4 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
24'
А. Ди Мария
34'
А. Эррера
44'
У. Руни
58'
Х. Мата
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
А. Янузай
️️️️
А. Ди Мария
81'
73'
Замена
К. Хенри
️️️️
Сандро
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Рафаэл
68'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Х. Мата
67'
59'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Ч. Остин
ГОЛ! 4:0!
Х. Мата
Пас отдал
А. Ди Мария
58'
46'
Замена
А. Траоре
️️️️
К. Хилл
ГОЛ! 3:0!
У. Руни
Пас отдал
А. Эррера
44'
ГОЛ! 2:0!
А. Эррера
Пас отдал
У. Руни
34'
Желтая карточка
Р. ван Перси
32'
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Мария
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Маркос Рохо
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
32
Уэйн Руни
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
6
Клинт Хилл
(К)
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЛП
8
Лерой Фер
ОП
30
Сандро
ЦП
25
Мэтт Филлипс
АП
30
Дэвид Хойлетт
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
20
Карл Хенри
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
3-2-1-2-2
43
Де Хеа
5
Рохо
35
Эванс
6
Блэкетт
17
Блинд
2
Рафаэл
21
Эррера
64
Мата
11
Ди Мария
32
Руни
32
ван Перси
4-1-3-1-1
31
Грин
22
Исла
5
Фердинанд
29
Колкер
6
Хилл
8
Фер
30
Хойлетт
30
Сандро
19
Кранчар
25
Филлипс
32
Остин
2
Рафаэл
25
Валенсия
25
Валенсия
2
Рафаэл
11
Ди Мария
24
Янузай
24
Янузай
11
Ди Мария
64
Мата
9
Фалькао
9
Фалькао
64
Мата
6
Хилл
2
Траоре
2
Траоре
6
Хилл
30
Сандро
20
Хенри
20
Хенри
30
Сандро
32
Остин
11
Варгас
11
Варгас
32
Остин
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
1
Андерс Линдегаард
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Луи ван Гаал
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:55 (прямая)
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