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Куинз Парк Рейнджерс - Эвертон
Куинз Парк Рейнджерс - Эвертон: обзор матча 22 марта 2015
Куинз Парк Рейнджерс
22.03.2015, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Эвертон
65'
Э. Варгас
18'
Ш. Коулмен
77'
А. Леннон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Эвертон
90'
+5
Желтая карточка
С. Нейсмит
Замена
А. Таарабт
️️️️
Б. Замора
82'
79'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
А. Коне
77'
ГОЛ! 1:2!
А. Леннон
Замена
К. Хенри
️️️️
Сандро
71'
67'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Р. Лукаку
ГОЛ! 1:1!
Э. Варгас
Пас отдал
Ч. Остин
65'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Д. Хойлетт
60'
Желтая карточка
Ю. Сук-Йон
54'
Желтая карточка
Д. Хойлетт
40'
18'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Коулмен
Пас отдал
Л. Осман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Джоуи Бартон
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
30
Сандро
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
21
Леон Осман
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
4-4-2
31
Грин
3
Юн Сук-Йон
5
Онуоха
29
Колкер
22
Исла
8
Бартон
30
Хойлетт
30
Сандро
25
Филлипс
32
Остин
25
Замора
4-4-2
1
Ховард
23
Коулмен
19
Ягиелка
6
Стоунз
3
Бэйнс
21
Осман
24
Гибсон
16
МакКарти
12
Леннон
9
Лукаку
2
Коне
30
Сандро
20
Хенри
20
Хенри
30
Сандро
25
Замора
49
Таарабт
49
Таарабт
25
Замора
30
Хойлетт
11
Варгас
11
Варгас
30
Хойлетт
9
Лукаку
6
Баркли
6
Баркли
9
Лукаку
2
Коне
14
Нейсмит
14
Нейсмит
2
Коне
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Эвертон
29
Алекс МакКарти
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
Главный тренер
Крис Рэмси
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
Главный тренер
Крис Рэмси
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Эвертон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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