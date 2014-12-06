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Куинз Парк Рейнджерс - Бернли
Куинз Парк Рейнджерс - Бернли: обзор матча 06 декабря 2014
Куинз Парк Рейнджерс
06.12.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Бернли
51'
Л. Фер
74'
Ч. Остин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Бернли
Замена
М. Филлипс
️️️️
Л. Фер
90'
+1
89'
Замена
М. Сорделл
️️️️
Э. Барнс
86'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Д. Джонс
Замена
Д. Матч
️️️️
Э. Варгас
78'
Вторая желтая
Ч. Остин
76'
75'
Замена
Р. Уоллес
️️️️
С. Эрфилд
ГОЛ! 2:0!
Ч. Остин
Пас отдал
М. Исла
74'
Желтая карточка
Ч. Остин
72'
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Б. Замора
66'
ГОЛ! 1:0!
Л. Фер
Пас отдал
Ч. Остин
51'
47'
Желтая карточка
Э. Барнс
Желтая карточка
Л. Фер
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
20
Карл Хенри
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
4-1-2-3
31
Грин
3
Юн Сук-Йон
22
Данн
29
Колкер
22
Исла
8
Фер
20
Хенри
8
Бартон
25
Замора
32
Остин
11
Варгас
4-3-3
22
Хитон
2
Триппьер
5
Кин
15
Ми
5
Шекелл
37
Эрфилд
25
Марни
3
Джонс
35
Барнс
21
Бойд
28
Ингс
11
Варгас
77
Матч
77
Матч
11
Варгас
25
Замора
19
Кранчар
19
Кранчар
25
Замора
8
Фер
25
Филлипс
25
Филлипс
8
Фер
37
Эрфилд
23
Уоллес
23
Уоллес
37
Эрфилд
35
Барнс
9
Сорделл
9
Сорделл
35
Барнс
3
Джонс
10
Юткевич
10
Юткевич
3
Джонс
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Бернли
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Бернли
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
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