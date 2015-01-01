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Куинз Парк Рейнджерс - Суонси
Куинз Парк Рейнджерс - Суонси: обзор матча 01 января 2015
Куинз Парк Рейнджерс
01.01.2015, четверг, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Суонси
20'
Л. Фер
90+2'
В. Бони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Суонси
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
В. Бони
Пас отдал
К. Сун-Юн
86'
Красная карточка
У. Раутледж
Желтая карточка
К. Хенри
86'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Б. Замора
83'
Желтая карточка
Д. Бартон
74'
71'
Замена
В. Бони
️️️️
Г. Сигурдссон
Желтая карточка
Р. Данн
62'
60'
Замена
М. Эмнес
️️️️
Н. Дайер
Желтая карточка
М. Исла
58'
ГОЛ! 1:0!
Л. Фер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
22
Ричард Данн
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
8
Джоуи Бартон
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Натан Дайер
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
4-1-2-3
31
Грин
22
Данн
6
Хилл
29
Колкер
22
Исла
8
Фер
8
Бартон
20
Хенри
25
Замора
32
Остин
11
Варгас
4-1-1-2-2
22
Фабиански
6
Фернандес
22
Ранхель
5
Уилльямс
3
Тэйлор
7
Бриттон
40
Ки Сун-Юн
10
Сигурдссон
15
Раутледж
18
Гомис
12
Дайер
25
Замора
30
Хойлетт
30
Хойлетт
25
Замора
10
Сигурдссон
2
Бони
2
Бони
10
Сигурдссон
12
Дайер
11
Эмнес
11
Эмнес
12
Дайер
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Суонси
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Гарри Реднапп
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Суонси
4
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Лофтус Роуд
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