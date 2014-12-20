Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич
Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич: обзор матча 20 декабря 2014
Куинз Парк Рейнджерс
20.12.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
3 : 2
Завершен
Вест Бромвич
24'
Ч. Остин (П)
48'
Ч. Остин
86'
Ч. Остин
10'
Д. Лескотт
20'
С. Варела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич
90'
+1
Замена
К. Гамбоа
️️️️
С. Поконьоли
ГОЛ! 3:2!
Ч. Остин
Пас отдал
Д. Бартон
86'
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Б. Замора
80'
69'
Замена
С. Бераино
️️️️
Б. Идейе
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Э. Варгас
67'
ГОЛ! 2:2!
Ч. Остин
Пас отдал
Б. Замора
48'
Желтая карточка
Р. Данн
39'
Замена
К. Хилл
️️️️
Ю. Сук-Йон
30'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ч. Остин
24'
20'
ГОЛ! 0:2!
С. Варела
Пас отдал
С. Сессеньон
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лескотт
Пас отдал
С. Сессеньон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
8
Джоуи Бартон
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
4-1-2-3
31
Грин
3
Юн Сук-Йон
5
Онуоха
22
Данн
29
Колкер
8
Фер
8
Бартон
20
Хенри
25
Замора
32
Остин
11
Варгас
3-2-3-2
12
Фостер
15
Поконьоли
36
Маколи
14
Уисдом
15
Доусон
15
Лескотт
7
Моррисон
8
Гарднер
29
Сессеньон
12
Идейе
18
Варела
3
Юн Сук-Йон
6
Хилл
6
Хилл
3
Юн Сук-Йон
25
Замора
19
Кранчар
19
Кранчар
25
Замора
11
Варгас
30
Хойлетт
30
Хойлетт
11
Варгас
15
Поконьоли
2
Гамбоа
2
Гамбоа
15
Поконьоли
12
Идейе
38
Бераино
38
Бераино
12
Идейе
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Вест Бромвич
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Гарри Реднапп
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
Главный тренер
Алан Ирвин
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Алан Ирвин
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Лофтус Роуд
Новости команд
Все
Куинз Парк Рейнджерс
Вест Бромвич
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+