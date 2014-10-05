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Вест Хэм - Куинз Парк Рейнджерс
Вест Хэм - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 05 октября 2014
Вест Хэм
05.10.2014, воскресенье, 19:15
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
5'
Н. Онуоха (АГ)
59'
Д. Сахо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Куинз Парк Рейнджерс
89'
Желтая карточка
К. Хенри
Замена
М. Джарвис
️️️️
Э. Валенсия
85'
Желтая карточка
А. Крессуэлл
83'
78'
Замена
Д. Матч
️️️️
Н. Кранчар
Замена
К. Нолан
️️️️
М. Сарате
76'
67'
Замена
А. Таарабт
️️️️
Сандро
ГОЛ! 2:0!
Д. Сахо
Пас отдал
Д. Томкинс
59'
Желтая карточка
Д. Томкинс
49'
46'
Замена
Б. Замора
️️️️
Д. Хойлетт
14'
Желтая карточка
Сандро
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Онуоха
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
30
Сандро
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
39
Диего Пойет
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
22
Ричард Данн
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
4-3-3
13
Адриан
3
Крессуэлл
23
Рид
5
Томкинс
6
Дженкинсон
8
Сонг
19
Даунинг
31
Амалфитано
13
Валенсия
9
Сарате
25
Сахо
4-1-4-1
31
Грин
2
Траоре
29
Колкер
5
Фердинанд
5
Онуоха
8
Фер
30
Хойлетт
20
Хенри
19
Кранчар
30
Сандро
32
Остин
13
Валенсия
16
Джарвис
16
Джарвис
13
Валенсия
9
Сарате
4
Нолан
4
Нолан
9
Сарате
30
Сандро
49
Таарабт
49
Таарабт
30
Сандро
19
Кранчар
77
Матч
77
Матч
19
Кранчар
30
Хойлетт
25
Замора
25
Замора
30
Хойлетт
Остались в запасе
Вест Хэм
Куинз Парк Рейнджерс
22
Юсси Яскилайнен
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
39
Диего Пойет
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
29
Алекс МакКарти
ВР
22
Ричард Данн
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
39
Диего Пойет
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
22
Ричард Данн
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Вест Хэм - Куинз Парк Рейнджерс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Аптон Парк
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