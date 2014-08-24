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Тоттенхэм - Куинз Парк Рейнджерс
Тоттенхэм - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 24 августа 2014
Тоттенхэм
24.08.2014, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
4 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
12'
Н. Шадли
30'
Э. Дайер
37'
Н. Шадли
65'
Э. Адебайор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Э. Адебайор
80'
74'
Замена
Б. Замора
️️️️
М. Филлипс
Замена
Г. Кейн
️️️️
Н. Шадли
69'
68'
Замена
А. Форлин
️️️️
Л. Фер
ГОЛ! 4:0!
Э. Адебайор
Пас отдал
Д. Роуз
65'
64'
Желтая карточка
Л. Фер
Замена
М. Дембеле
️️️️
Н. Бенталеб
60'
46'
Замена
Н. Онуоха
️️️️
Р. Данн
ГОЛ! 3:0!
Н. Шадли
Пас отдал
Э. Ламела
37'
ГОЛ! 2:0!
Э. Дайер
Пас отдал
Э. Ламела
30'
ГОЛ! 1:0!
Н. Шадли
Пас отдал
Э. Адебайор
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
8
Джоуи Бартон
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
28
Брайн Мерфи
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Алехандро Форлин
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Льорис
3
Роуз
4
Кабуль
14
Вертонген
15
Дайер
6
Капу
89
Шадли
6
Бенталеб
24
Эриксен
9
Ламела
25
Адебайор
3-3-3-1
31
Грин
22
Данн
5
Фердинанд
29
Колкер
22
Исла
8
Фер
2
Траоре
25
Филлипс
77
Матч
8
Бартон
14
Реми
6
Бенталеб
8
Дембеле
8
Дембеле
6
Бенталеб
25
Адебайор
9
Сольдадо
9
Сольдадо
25
Адебайор
89
Шадли
9
Кейн
9
Кейн
89
Шадли
22
Данн
5
Онуоха
5
Онуоха
22
Данн
8
Фер
18
Форлин
18
Форлин
8
Фер
25
Филлипс
25
Замора
25
Замора
25
Филлипс
Остались в запасе
Тоттенхэм
Куинз Парк Рейнджерс
24
Брэд Фридель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
28
Брайн Мерфи
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Тоттенхэм - Куинз Парк Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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