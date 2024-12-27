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    • Винисиус – лучший футболист года по версии Globe Soccer Awards, Анчелотти – тренер, Роналду признан лучшим на Ближнем Востоке

    Винисиус – лучший футболист года по версии Globe Soccer Awards, Анчелотти – тренер, Роналду признан лучшим на Ближнем Востоке

    Состоялась церемония награждения футбольной премии Globe Soccer Awards по итогам 2024 года.

    Лучшим футболистом был признан нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.

    Также награды по итогам 2024 года получили:

    • Джуд Беллингем («Реал») – лучший полузащитник;
    • Винисиус Жуниор – лучший нападающий;
    • Джуд Беллингем – премия Диего Марадоны;
    • Ламин Ямаль («Барселона») – самый многообещающий футболист;
    • Карло Анчелотти («Реал») – лучший тренер;
    • «Реал» – лучший клуб;
    • Криштиану Роналду («Аль-Наср») – лучший футболист года на Ближнем Востоке;
    • Криштиану Роналду («Аль-Наср») – премия лучшему бомбардиру всех времен;
    • Флорентино Перес («Реал») – премия лучшему президенту всех времен;
    • «Аль-Айн» (ОАЭ) – лучший клуб Ближнего Востока;
    • Жорже Жезуш («Аль-Хиляль») – лучший тренер Ближнего Востока;
    • «Олимпиакос» – откровение года;
    • Алессандро Дель Пьеро – специальная награда Globe Soccer Awards за карьеру;
    • Пьеро Аузилио («Интер») – лучший спортивный директор;
    • Жорже Мендеш – лучший агент;
    • Айтана Бонмати («Барселона», сборная Испании) – лучшая футболистка года;
    • «Барселона» – лучший женский клуб.

    Также премии за достижения по ходу своих карьер получили Тибо Куртуа, Рио Фердинанд и Неймар.

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    Источник: «Бомбардир»

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    27.12.2024 20:22
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