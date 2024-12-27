Винисиус – лучший футболист года по версии Globe Soccer Awards, Анчелотти – тренер, Роналду признан лучшим на Ближнем Востоке

Состоялась церемония награждения футбольной премии Globe Soccer Awards по итогам 2024 года.

Лучшим футболистом был признан нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.

Также награды по итогам 2024 года получили:

Также премии за достижения по ходу своих карьер получили Тибо Куртуа, Рио Фердинанд и Неймар.