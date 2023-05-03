Фердинанд – в Зале славы АПЛ

АПЛ включила в свой Зал славы нового футболиста. Им стал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд.
Спортсмен включен в Зал по итогам голосования болельщиков и экспертов.
- Зал славы АПЛ был учрежден в 2021 году. Помимо Фердинанда, Алекса Фергюсона и Арсена Венгера, в него входят Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Серхио Агуэро, Патрик Виейра, Уэйн Руни, Иан Райт и Петер Шмейхель.
- Фердинанд выступал за «МЮ» в 2002-2014 годах.
- Он 6 раз брал титул АПЛ.
Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением
Источник: АПЛ