Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Фердинанд – в Зале славы АПЛ

    АПЛ включила в свой Зал славы нового футболиста. Им стал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд.

    Спортсмен включен в Зал по итогам голосования болельщиков и экспертов.

    Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

    Новости по теме
    Холанд – 2-й игрок в истории чемпионата Англии с 51 голом за сезон
    Гвардиола прокомментировал бомбардирский рекорд Холанда в АПЛ 4
    Рэшфорд помог одной из самых сексуальных футболисток мира: подробности из ночного клуба 5
    Источник: АПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2023 12:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14472

      Skull_Boy 3 мая, 12:31

      Заслуженно и смешно наркоман-алкаш Кантона в списке, а Гиггз нет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 