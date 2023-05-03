Фердинанд – в Зале славы АПЛ

АПЛ включила в свой Зал славы нового футболиста. Им стал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд.

Спортсмен включен в Зал по итогам голосования болельщиков и экспертов.

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