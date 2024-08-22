10 лучших защитников в истории АПЛ по версии FourFourTwo – есть экс-спартаковец

Издание FourFourTwo составило рейтинг лучших защитников в истории АПЛ. Десятка выглядит так.
1. Рио Фердинанд («Вест Хэм», «Лидс», «Манчестер Юнайтед», «КПР»).
2. Эшли Коул («Челси», «Арсенал»).
3. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», «Саутгемптон»).
4. Джон Терри («Челси»).
5. Кайл Уокер («Тоттенхэм», «Астон Вилла», «Манчестер Сити»).
6. Венсан Компани («Манчестер Сити»).
7. Неманья Видич («Манчестер Юнайтед»).
8. Тони Адамс («Арсенал»).
9. Сол Кэмпбелл («Тоттенхэм», «Арсенал», «Портсмут», «Ньюкасл»).
10. Гари Невилл («Манчестер Юнайтед»).
Источник: FourFourTwo