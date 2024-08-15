Рио Фердинанд одним словом описал трансферную политику «Челси»

Рио Фердинанд раскритиковал «Челси» за действия на трансферном рынке.
«Честно говоря, думаю, что сейчас там дурдом. Представьте, что вы игрок в этой раздевалке. Я бы каждое утро просыпался пораньше и сразу смотрел бы в телефоне, кого мы сегодня подписали.
Это безумие. Они через день подписывают очередного футболиста. По-моему, при этом руководстве подписано 36 игроков – и они хотят еще двоих.
Потрачено свыше миллиарда фунтов. Хочется посмотреть, что там произойдет в ближайшие 1,5-2 года. Я бы хотел ускорить время и добраться до этого момента, потому что я не знаю, к чему все идет.
Если они знают, к чему все идет, они гении», – написал Фердинанд в соцсетях.
- Прошлый сезон «Челси» завершил на 6-м месте в АПЛ.
- Летом лондонский клуб сменил главного тренера, назначив Энцо Мареску вместо Маурисио Почеттино.
- В текущее ТО «Челси» потратил на усиление состава 189 млн евро.
Источник: твиттер Рио Фердинанда