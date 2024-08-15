Рио Фердинанд одним словом описал трансферную политику «Челси»

Рио Фердинанд раскритиковал «Челси» за действия на трансферном рынке.

«Честно говоря, думаю, что сейчас там дурдом. Представьте, что вы игрок в этой раздевалке. Я бы каждое утро просыпался пораньше и сразу смотрел бы в телефоне, кого мы сегодня подписали.

Это безумие. Они через день подписывают очередного футболиста. По-моему, при этом руководстве подписано 36 игроков – и они хотят еще двоих.

Потрачено свыше миллиарда фунтов. Хочется посмотреть, что там произойдет в ближайшие 1,5-2 года. Я бы хотел ускорить время и добраться до этого момента, потому что я не знаю, к чему все идет.

Если они знают, к чему все идет, они гении», – написал Фердинанд в соцсетях.